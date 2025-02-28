健保署出手！「砸30億」緩解急診塞爆　蒼藍鴿酸：挖東牆補西牆

▲署長石崇良表示，這波急診壅塞已經在緩解中。（圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

國內近期面臨嚴重急診壅塞問題，健保署署長石崇良表示，避免未來再出現相同狀況，全面調升相關急診、加護病房、病房護理費等3項健保給付支付標準，預計每年增加逾30億元預算，最快今年5月實施。對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）酸，根本就是「挖東牆補西牆」。

蒼藍鴿在粉專「蒼藍鴿的醫學天地」發文，先是提到最近諾羅病毒狀況，病毒具有極強的傳染力，只需約10至100個病毒顆粒，就能感染人體，「常導致一人得全家中獎」，且酒精乾洗手對此病毒無效，建議濕洗手，以降低感染風險。

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蒼藍鴿也提到，衛福部計劃從健保撥出30億元，用於支援急診和加護病房等重症單位。然而，他認為這項措施只是「兩面手法」，因為健保採取總額制，若某單位的給付提高，其他單位的給付勢必會減少，「挖東牆補西牆爾爾」，無法根本解決問題。

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度。衛福部24日開會，提出兩大改革方向，強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。健保署署長石崇良會後說明，首要是「急診支付標準」的3項調整，包含1.急診給付增列護理費、2.留觀床增列診察費、3.重大外傷給付標準調升。

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