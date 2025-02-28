　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保署出手！「砸30億」緩解急診塞爆　蒼藍鴿酸：挖東牆補西牆

▲▼高雄快訊,急診,送醫,。（圖／記者許宥孺攝）

▲署長石崇良表示，這波急診壅塞已經在緩解中。（圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內近期面臨嚴重急診壅塞問題，健保署署長石崇良表示，避免未來再出現相同狀況，全面調升相關急診、加護病房、病房護理費等3項健保給付支付標準，預計每年增加逾30億元預算，最快今年5月實施。對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）酸，根本就是「挖東牆補西牆」。

蒼藍鴿在粉專「蒼藍鴿的醫學天地」發文，先是提到最近諾羅病毒狀況，病毒具有極強的傳染力，只需約10至100個病毒顆粒，就能感染人體，「常導致一人得全家中獎」，且酒精乾洗手對此病毒無效，建議濕洗手，以降低感染風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蒼藍鴿也提到，衛福部計劃從健保撥出30億元，用於支援急診和加護病房等重症單位。然而，他認為這項措施只是「兩面手法」，因為健保採取總額制，若某單位的給付提高，其他單位的給付勢必會減少，「挖東牆補西牆爾爾」，無法根本解決問題。

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度。衛福部24日開會，提出兩大改革方向，強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。健保署署長石崇良會後說明，首要是「急診支付標準」的3項調整，包含1.急診給付增列護理費、2.留觀床增列診察費、3.重大外傷給付標準調升。

►健保5月起調升急診、ICU、病房護理費3給付　年砸30億解醫院壅塞
►醫染諾羅「4大症狀」通通有！　示警：10人掛號8人急性腸胃炎

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南國中生猝死「控遭餵毒」　黃偉哲發聲
中山美穗猝逝3月「骨灰仍放家中」　妹妹急找墓地
蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝
5億高中生今告別式！賴母未現身　最新聲明曝光
陸「魔女」余華英執行死刑　終審定讞僅一個月
快訊／13:02規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

「還有人月薪不到3萬？」一票人反曝低薪爽缺：上網看到眼睛酸

快訊／13:02台灣東部海域規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

預防流感接種疫苗是王道　醫呼籲：勿自行服用抗病毒藥

累積21天假！主管怒了「要求快點休」他求助　網卻不挺：不要自私

健保署出手！「砸30億」緩解急診塞爆　蒼藍鴿酸：挖東牆補西牆

國道連4起車禍「一度回堵10公里」　下午還有車潮「防9地雷」

教育部再禁大陸7所軍工大學交流　鄭英耀：避免關鍵技術被竊取

蛇年到卻仍「汙名纏身」　玉山國家公園分享與蛇和平共處撇步

台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角而已

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

「還有人月薪不到3萬？」一票人反曝低薪爽缺：上網看到眼睛酸

快訊／13:02台灣東部海域規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

預防流感接種疫苗是王道　醫呼籲：勿自行服用抗病毒藥

累積21天假！主管怒了「要求快點休」他求助　網卻不挺：不要自私

健保署出手！「砸30億」緩解急診塞爆　蒼藍鴿酸：挖東牆補西牆

國道連4起車禍「一度回堵10公里」　下午還有車潮「防9地雷」

教育部再禁大陸7所軍工大學交流　鄭英耀：避免關鍵技術被竊取

蛇年到卻仍「汙名纏身」　玉山國家公園分享與蛇和平共處撇步

台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角而已

5年沒碰女人！摩鐵激戰「和女兒同年」小三　人夫爽喊：好滿足

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

張員瑛劈腿長過瑜伽墊！107公分逆天長腿靠「空中瑜伽」維持身體線條

台南13歲國中生猝死「疑遭餵毒」　黃偉哲：儘速完成行政調查

藍側翼緊咬在美國有多筆房產　沈伯洋對賭：查到我有立刻辭立委

東體朱盟季軍戰建功！赴美比賽種下旅外夢　最愛費城人透納

桃園銀樓劫匪起底！羈押獲釋隔天就動手再搶　警深夜緝捕歸案

陳佩琪稱「柯文哲冤獄」228翻版　她打臉：用貪污嫌疑人汙辱受難者

清晨灌心靈雞湯給姊妹！她偷聽反諷沒道理　挨揍被打進醫院

不放棄！中風後首度現身　名帥波波維奇喊話未來想持續帶隊

【會不會太酥湖～】主人一回家見臘腸睡到併軌：爽到我回來都沒發現

生活熱門新聞

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

酸民嘴秋被告！486曝和解金笑翻：光想就爽

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

228傳七星連珠　香港風水師籲丟7物品

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

3／1頭牙別拜錯！土地公手持「3種寶物」神效不同

北投70年知名小吃闆娘　控夫羞辱24年

法拉利超跑霸佔2車格　照片戰翻

邱泰源巡視前先清場？護理師：病人塞病房

台南13歲學生疑遭霸凌亡　教育局回應了

快訊／13:02台灣東部海域規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

國道5路段紫爆！龜速10多公里　塞成「大型停車場」

更多熱門

相關新聞

台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角而已

台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角而已

急診壅塞問題已成重大醫療危機，衛福部長邱泰源視察各大醫院了解急診情況。但林口長庚內分泌暨新陳代謝科住院醫師許哲綸直言，「台灣醫療缺的不是分級，而是缺錢」，他更無奈感嘆，急診擠爆只是醫療崩壞的冰山一角而，「有限的預算、醫護的出走，已經導致體系無力負擔日漸上升的醫療需求！」

國道5路段紫爆！龜速10多公里　塞成「大型停車場」

國道5路段紫爆！龜速10多公里　塞成「大型停車場」

228放晴湧出遊車潮　15處省公路易塞

228放晴湧出遊車潮　15處省公路易塞

連假壅塞！花蓮新城警加強疏導

連假壅塞！花蓮新城警加強疏導

連假首日「國道局部路段紫爆」　上午9處地雷易塞

連假首日「國道局部路段紫爆」　上午9處地雷易塞

關鍵字：

健保急診壅塞諾羅病毒醫療

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面