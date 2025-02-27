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運動風氣從小扎根　嘉義市推動運動社團...培養學童運動習慣

▲▼ 培養學童良好運動習慣 嘉義市積極推動運動社團 讓運動風氣從小扎根 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼  嘉義市為培養學童良好運動習慣，積極推動運動社團，籃球桌球等都入列 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府重視體育活動的發展及推廣，鼓勵市民透過運動促進身心靈健康，並積極結合體育教育，如激發學生運動興趣的運動社團、培養終身運動習慣的SH150（學生每週在校運動150分鐘）、提升體適能的普及化運動（樂樂棒球、大隊接力、躲避飛盤及大跑步賽事）及發掘優秀體育人才並銜接培育的體育重點，讓運動風氣從小扎根，促進規律運動人口成長。

▲▼ 培養學童良好運動習慣 嘉義市積極推動運動社團 讓運動風氣從小扎根 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處郭添財處長特別於昨(26)日前往南興國中視察籃球、桌球社團的運作情形，檢視目前社團訓練計畫、訓練場地設施狀況，做為後續提升精進的參考。郭處長表示，113學年度共計補助推動各國中、小58個運動社團，而基於規律運動是保持健康及維持體能的關鍵，市府為提升學生的運動興趣、培養規律的運動習慣，114學年度特別增加單項運動社團補助至6萬元，鼓勵本市國中、小成立多元的運動社團，以達到增強學生體適能、強身健體之目的。

▲▼ 培養學童良好運動習慣 嘉義市積極推動運動社團 讓運動風氣從小扎根 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市教育處郭添財處長特別於昨(26)日前往南興國中視察籃球、桌球社團的運作情形 及相關設備配置。（圖／嘉義市政府提供）

南興國中柯博議校長表示，學校於每週四社團、平日課餘時間及週六安排訓練課程及友誼賽，課程規劃如桌球社團的單雙打、多球訓練及模擬比賽，籃球社團的快攻小組、鋒線及戰術跑位練習等，場地設施具有15張球桌的專屬桌球訓練室、共計8個籃球框及1台發球機的室內籃球場及室外風雨球場，學校也在113年獲得嘉義市中小學聯合運動會籃球國男組冠軍、113年全國自由盃中學組團體桌球錦標賽亞軍等優異成績。

▲▼ 培養學童良好運動習慣 嘉義市積極推動運動社團 讓運動風氣從小扎根 。（圖／嘉義市政府提供）

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