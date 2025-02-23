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林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

▲▼ 阿里山下的第一鍋　林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」正式開幕！　黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

▲林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」於大雅路美食商圈正式開幕！（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市著名美食小吃，林聰明沙鍋魚頭自1950年創立以來，傳承三代，在林佳慧執行長接手後，不僅延續了家族的傳統美味「聰明傳家燴」，還積極推動品牌的現代化和多元化發展。2019年更透過Netflix「世界小吃」，將沙鍋魚頭美食躍上國際後。林聰明沙鍋魚頭22日二代店在山樣子美食基地盛大開幕，推出新品牌「聰明鍋」多款獨特湯底，沙鍋龍蝦鍋和聰明酸菜魚鍋，嘉義市長黃敏惠也特別出席開幕剪綵，並期許「聰明鍋」持續以傳承及創新精神將「家鄉的味道」與「用心的料理」飄香各地！

▲▼ 阿里山下的第一鍋　林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」正式開幕！　黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，林聰明沙鍋魚頭，傳承3代不僅堅持傳統美味，還積極拓展市場，將嘉義美食品牌推向全台乃至全球。陸續到台南三井、桃園國際機場、台北南港展店，冷凍魚骨高湯銷往加拿大，還推出泡麵，首波試賣10萬碗1周即銷售一空，這成功的過程真的相當不容易。而今日更在年輕一代的努力下推陳出新「聰明鍋」盛大開幕，以沙鍋龍蝦鍋、聰明酸菜魚鍋等創新湯底吸引饕客，延續傳統美味的同時，也帶來全新風味，讓嘉義的美食更具國際競爭力。

▲▼ 阿里山下的第一鍋　林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」正式開幕！　黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，嘉義市一直以來都是美食愛好者的天堂，擁有豐富的美食文化和多樣的美食選擇。聰明鍋餐廳位於「山樣子美食基地」，讓所有朋友都能享受這一鍋美味外，還可以走在嘉義市東區門戶迎賓大道，有美食基地、有煥然一新的人行道以及活力的商圈，讓每位顧客都能在這裡享受到美食與休閒的雙重樂趣。，更能展現城市精神的全新門戶。

▲▼ 阿里山下的第一鍋　林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」正式開幕！　黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，感謝黃敏惠市長一路上的陪伴與支持，今天不僅是慶祝「林聰明沙鍋魚頭」全新品牌事業的啟動，更見證了品牌老店的傳承與發展。從阿公時代的料理，到父親堅持的手藝，再到我們這一代不斷努力、從一碗美味升華到一鍋好味，每一步都凝聚著無數心血與汗水。五年前，我們開始建立品牌，也正是在父親的啟發與包容下才得以將這份獨特的鍋味傳承下去，讓遠道而來的客人能在味蕾中感受到家的溫情與嘉義的熱情。

▲▼ 阿里山下的第一鍋　林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」正式開幕！　黃敏惠市長出席剪綵 。（圖／嘉義市政府提供）

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧也開心的表示，我們堅持以最用心的方式熬煮每一鍋湯底，無論是豬骨還是魚骨高湯，都採用真材實料，並與在地農場及產地直接合作，確保所有食材皆從產地直送，達到永續減碳與生態循環的標準。回想當初，生意曾陷入低潮，一天的營收不足千元，但這段艱辛的歷程讓我們更加明白：只有提供最優質的料理，才能讓顧客健康又滿足，進而激發出更多動力。從小到大，我們就堅信，不論面對多少困難，都要堅持用最好的食材、最用心的烹調方式，因為健康的身體是創造美好未來的基石。

 
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