罷免王美惠連署「死活都偽造」　領銜人致歉：停止二階連署不再罷

▲民進黨立委王美惠。（圖／王美惠服務處提供）



記者杜冠霖／台北報導

全台各地「大罷免」行動如火如荼展開中，然而藍營罷免綠委行動多地被踢爆抄名冊、幽靈連署等狀況。罷免嘉義市立委王美惠提案連署中，日前就出現民眾亡妻「被連署簽名」，讓當事人憤而提告，而近日嘉義縣及嘉義市已累積20多位民眾遭冒名連署，都是收到選委會通知，才驚覺遭冒名連署，也有民眾今（25日）在律師陪同下提告。提案罷免王美惠的「愛嘉聯盟」陳姓領銜人稍早表示，冒名連署已觸犯底線，第二階段全面停止運作，不會再有罷免動作。

繼日前發生死亡連署事件後，今1名鄭姓婦人表示，自已明明未參與連署，卻收到中選會確認函，懷疑遭人冒名，在律師陪同下赴嘉義地檢署按鈴，提告嘉義市罷免領銜人與備補領銜人。鄭姓婦人表示，自己根本沒有參加罷免連署，不知為何會收到中選會確認函，她說自己十幾年前曾加入某政黨，但並沒有參與黨務，不知為何會出現在連署書上，因此她懷疑個資遭人外洩，痛批「對社會來說是很壞的示範」。

對此，王美惠表示，嘉義市前幾日才發生往生者連署，現又發生冒名連署的情況，令人非常憤怒，民眾個資被盜用於連署書上，這等同於詐騙集團的行為，絕對不可容忍，希望所有違法行為，都受到法律的制裁。同時，此事件也突顯了冒名連署的問題，証明了抄名冊造假的情形確實存在。

王美惠表示，近日也接到民眾陳情，曾提供個資給某黨派，如今擔心自己個資遭冒用，民眾也主動向地方選委會查詢，但得到的回應是，現行法規並未提供主動查核的機制，民眾只能處於被動的等待，而且選委會並不是每一份連署都會查核，這樣不僅無法防堵假冒問題，更可能縱容違法。

至於國民黨主席朱立倫稱「有死人連署，所以連署必須附上身分證」的說法，王美惠回應，偽造就是犯法，這是最基本的法律常識，不附身分證並不代表可以隨意造假冒名，這點難道連朱立倫都不懂嗎？光明磊落的人，不需要太多額外的規定來約束；但若心存歪念，再多規範也無濟於事，相信在民主社會中，誠實與信用始終是最為重要的價值，請朱立倫不要忽視法律原理原則，凸顯自己低道德標準。

而該罷免領銜人坦言，他只負責收件，沒有審查能力，而冒名連署已經觸犯他的底線，第二階段連署將全面停止運作，不再有罷免動作，也向被冒名不當連署的個人及家人道歉。