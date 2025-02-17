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輔導業者合法化+打擊非法　嘉義市旅宿業管理輔導績效考核獲特優

▲▼ 嘉義市地方政府旅宿業管理輔導績效考核獲特優 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市地方政府旅宿業管理輔導績效考核獲特優，觀光新聞處處長張婉芬代表受獎。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署「113年地方政府旅宿業管理輔導績效考核」，嘉義市政府連續三年榮獲「特優」最高榮譽。交通部觀光署在臺北市圓山大飯店舉行「2025觀光節慶祝大會」，由觀光署周永暉署長主持頒獎，嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬代表受獎。

▲▼ 嘉義市地方政府旅宿業管理輔導績效考核獲特優 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長表示，嘉義市能連續三年獲得「特優」殊榮，實屬不易，這是市府團隊與旅宿業者攜手合作的成果。她特別感謝交通部觀光署及評審委員對嘉義市在旅宿業管理與輔導方面的肯定，對於市府推動合法旅宿業管理多項措施，包括宣導業者刊登廣告時揭露合法登記證、輔導未合法業者轉型合法化，認為這些措施有效促進地方創生，並提升旅宿業整體品質。

▲▼ 嘉義市地方政府旅宿業管理輔導績效考核獲特優 。（圖／嘉義市政府提供）

▲與觀光產業、旅宿業者攜手舉辦多元活動 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步說明，市府透過跨局處合作，針對合法旅宿業者進行聯合稽查，確保旅客住宿的安全與品質；對於未合法業者，則「加強取締」、「加重處分」。此外，市府針對非法旅宿採取「一對一輔導」的方式，積極協助未合法業者了解相關法規與申請程序，並提供必要的資源與指導，促使其轉型合法化。嘉義市在109年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，目前全市已有21家合法民宿，其中有9家是市府過去所列管輔導未合法業者轉型合法化，另113年市府列管的未合法旅宿家數減少20%，展現輔導工作的顯著成效。

▲▼ 嘉義市地方政府旅宿業管理輔導績效考核獲特優 。（圖／嘉義市政府提供）

為更能吸引國內外旅客，嘉義市政府與觀光產業、旅宿業者攜手舉辦多元活動，包括入選台灣觀光雙年曆的光織影舞、國際管樂節及城隍中元祭，同時也積極參與國際推廣活動，如日本東京食品展及韓國首爾旅遊推廣說明會，提升嘉義市觀光旅遊的國際能見度與吸引力。

▲▼ 嘉義市地方政府旅宿業管理輔導績效考核獲特優 。（圖／嘉義市政府提供）

交通部觀光署地方政府旅宿業管理輔導績效考核是依據「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理、合法旅宿管理」三大面向，以及地方政府因應轄區特性採取的創新或重點管理模式進行評比，不僅檢視地方政府的執行成效與突破困難的能力，也透過專家診斷提供精進建議，提升地方政府旅宿管理效能。

 
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