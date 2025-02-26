歐洲支持度下降！民調：波蘭近60%人希望烏克蘭迅速與俄達成和平

▲不少波蘭人在俄烏戰爭爆發3週年之際對烏克蘭表達支持，但民調顯示，當地支持烏克蘭繼續戰鬥的人數開始減少。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

波蘭市調公司Opinia24進行的最新民調指出，57%的波蘭受訪者認為烏克蘭應「盡快尋求和平方案」，只有30%的人支持烏克蘭「不要停止戰鬥」，顯示波蘭社會對烏克蘭戰爭的態度存在分歧，且在不同性別與政治立場間，意見也有所不同。

據《烏克蘭真理報》報導，調查顯示，男性比女性更傾向於支持烏克蘭繼續戰鬥，35%的男性選擇「不要停止戰鬥」，但支持烏克蘭持續奮鬥的女性只有26%。相對而言，調查中有59%女性與55%男性希望烏克蘭「盡快尋求和平」，另有10%男性與15%女性未對相關問題表態。

在政治立場方面，聯邦政治聯盟（Konfederacja）的支持者最支持盡快結束敵對行動，比例高達74%；而公民聯盟（KO）的選民則存在意見分歧，其中有47%支持烏克蘭應繼續作戰，44%則贊成烏克蘭尋求和平。

此外，波蘭國內對援助烏克蘭的態度也出現了變化。反對政府繼續對烏提供軍事援助的波蘭人明顯增加，然而，目前仍有49%波蘭人支持持續援助烏克蘭。與此同時，德國方面的調查顯示，46%的德國人希望聯邦政府未來不要再為烏克蘭提供軍事與財政援助，顯示部分歐洲國家對援烏立場趨於保守，恐對歐洲未來的對烏政策產生影響。