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美學者：軍援台灣應設條件　促提高國防支出與改革

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國學者建議川普將對台灣的軍事援助，與台灣的國防支出及改革掛鉤，讓台灣建立可行的自我防衛能力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓25日專電

兩名美國學者25日發表專文，建議美國總統川普將對台灣的軍事援助，與台灣的國防支出及改革掛鉤，讓台灣建立可行的自我防衛能力，避免美國直接捲入台海衝突將面臨的災難性後果。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）與「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的資深研究員沃海默（Stephen Wertheim）25日在美國雜誌「外交事務」（Foreign Affairs）發表專文。

專文題為「台灣迷思，美國策略不應寄託在一場無法獲勝的戰爭」。作者主張，美國須建立計畫，以確保無論台海衝突結果如何，美國在亞洲依然有穩固的戰略地位；中國如果入侵台灣，但未攻擊美軍基地或軍艦，美國可不派軍隊馳援。

兩名學者從美、中若因台灣發生戰爭，美國可能遭遇災難性後果的角度切入，指出美國可能敗北，或者即使獲勝，其人員與財富的損失可能比越戰或第二次世界大戰嚴重，核戰或網路戰甚至可能對美國本土造成毀滅性打擊。

他們說，儘管美、中戰爭後果會很嚴重，美國總統仍將面臨為台灣而戰的極大壓力，正如前總統詹森（Lyndon Johnson），他對越戰存疑，最終仍派兵參戰。

他們主張，若中國入侵台灣，美國在開戰或眼睜睜看台灣陷落的兩難抉擇間，應有第3種選擇方案，即讓台灣有抵禦的能力，確保美國從遠距提供台灣補給與支援，同時強化美國盟友與夥伴的能力，以阻止中國在侵台之外，擴張區域霸權。

兩名學者對川普（Donald Trump）政府提出多項建議。在提升台灣防禦能力方面，主張美國對台灣的軍事援助應與台灣的國防支出與改革掛鉤。

▲▼ 連志願役的流動率都高得嚇人，戰鬥部隊要有足夠完訓的熟手幾乎是緣木求魚。（圖／國防部發言人臉書）

▲台灣目前的國防經費佔國內生產毛額（GDP）的2.5%。（圖／國防部發言人臉書）

他們說，台灣目前的國防經費佔國內生產毛額（GDP）的2.5%，至2030年應提高至4%，與其他面臨安全威脅的國家相當，例如波蘭與波羅的海國家，他們有北大西洋公約組織（NATO）的保護，但仍以4%為目標，以色列則是5%。

兩名學者也指出，美國應要求台灣改善其軍事訓練，包括將義務役延長至2年；服役期間應接受進階、更強化的野外訓練，以對實戰做好準備，而非只是最基本的軍事技能；並限制以學業為由申請延緩服役的人數。

至於美國如何確保在衝突中持續從遠距提供台灣軍援，學者說，台灣東岸的軍事基礎設施有限，戰時接受物資有困難，應蓋更多跑道、強化機堡、建造潛艦與軍艦掩體，改善通往他處的道路設施，美、台應在台灣共同生產彈藥與備件等。

美國戰略圈對台灣的重要性一向有所分歧，相較於主張台灣維持實質自治對美國利益至關重要的一派，兩名學者指出，台灣對美國確實有重要性，但這個價值不足以讓美國承擔與中國開戰所帶來的巨大人員傷亡和經濟損失。

他們主張，中國控制台灣並不會徹底地改變區域的軍事平衡，面對中國崛起的威脅，無論台海情勢如何，美國都應強化其他亞洲盟友與夥伴的自衛能力，以阻止中國將對台灣之戰，轉化為擴張其區域霸權的機會。

兩名學者認為，台灣在全球半導體產業鏈的角色，也不足以構成美國在台海衝突出兵協防台灣的理由。中國若控制台灣，西方將切斷對台積電供應關鍵零組件與技術，讓台積電無法運作，中國也無法藉此在科技競賽中領先。

他們說，台積電落入中國手中當然會干擾供應鏈，但美國早已為此準備，在美國本土建設半導體製造基地。波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）估計，美國2032年可望生產全球28%的先進晶片，以減少對台灣的依賴。

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