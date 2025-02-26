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川普外交如「黑幫敲詐保護費」　紐時：礦產協議對台灣是警訊

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普的「交易式外交」行為如同黑幫老大索討保護費。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭正準備與美國簽署一項礦產協議，以國內的礦產資源換取美國的支持。外交專家指出，美國總統川普的行為如同「黑幫老大索討保護費」，導致美國在國際間的信譽下降，美國的盟友可能會尋求新出路，也可能讓中國更大膽地試探美方對台灣或南海地區的防禦承諾。

根據《紐約時報》報導，在美烏礦產協議中，烏克蘭計畫讓出部分來自天然資源的收入給美國，以換取支持。然而，協議內並未包含任何明確的安全保障，無法有效嚇阻俄羅斯的侵略。

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲目前外界已無法明確判斷川普政府究竟將哪些國家視為盟友、哪些國家為敵人。（圖／路透）

美國過去曾被視為世界警察，但如今許多分析人士認為，這樣的做法更像是「黑幫老大索討保護費」。白宮則主張美國的經濟利益本身就足以為烏克蘭提供保護，國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）更指出，「還有什麼比與美國建立經濟夥伴關係更有利於烏克蘭？」

外交專家普遍認為，美國過去從未在戰爭期間向自己的盟友索取金錢或資源，如今川普政府的作法，傳達出「美國不再值得信賴，無法確保對盟友的承諾」的強烈訊號。此外，這也向美國的敵對國家暗示，川普願意為了短期利益而放棄長遠的戰略優勢。

哥倫比亞大學（Columbia University）政治學家福特納（Virginia Page Fortna）直言，「在烏克蘭目前極為艱困的情況下，美方要求礦產收入，感覺就像是在收取『保護費』。」美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員庫克（Steven A. Cook）更進一步指出，「所謂的『安全保障』根本是一場敲詐。」

目前外界已無法明確判斷川普政府究竟將哪些國家視為盟友、哪些國家為敵人，但無論如何，這種「交易式外交」已經讓美國顯得不再可靠，甚至可能被視為一個「昂貴的盟友」，是一個隨時會利用盟國弱點來獲利的國家。

▲▼中國「聯合利劍」軍演，我軍馬公軍艦1805監控共艦西安軍艦DDG-153。（圖／國防部提供）

▲中國「聯合利劍」軍演，我軍馬公軍艦1805監控共艦西安軍艦DDG-153。（圖／國防部提供）

哈佛大學（Harvard Kennedy School）政治學者奈伊（Joseph Nye）表示，川普政府雖然能藉此獲取短期經濟利益，但卻嚴重損害了美國的國際形象，「這是一種短期奏效、長期災難的策略。」

從長遠來看，川普政府的做法，向俄羅斯、中國等敵對國家傳遞了一個危險訊號，就是「美國已經不再以長期戰略利益為優先，而是更關注短期的財務收益」。

專家警告，這樣的情勢可能讓中國有更大誘因來測試美國對台灣的安全承諾，甚至在南海與台海問題上加強軍事挑釁，進一步增加台灣與美國的戰略風險。

即便川普政府最終改變立場，美國的國際信譽已受到嚴重打擊，短期內難以挽回，福特納警告，「美國的可信度已經大幅下降，這是無法輕易修復的。」

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