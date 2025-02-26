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詐助理費431萬！九頭身美女議員二審認罪　改輕判5年半

▲▼ 嘉義1名國小2年級女童日前在安親班遭到同學霸凌，市議員戴寧。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，台南高分院以戴寧認罪繳回犯罪所得，心有悔意，改判她5年6月、褫奪公權4年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者林東良／台南報導

無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，一審被重判10年6月，上訴二審後，台南高分院以她改口認罪，並繳回431萬不法所得，且心有悔意，不應情輕法重，26日上午改判5年6月、褫奪公權4年。

判決資料指出，戴寧違反貪污治罪條例等案件，前經嘉義地院判有期徒刑10年6月，褫奪公權5年。戴寧及檢察官均不服提起上訴。戴寧於偵查及一審時雖未坦承犯行，惟其上訴後已於二審審理時坦承認罪，並自動繳交其犯罪所得431萬8750元在案，足認一審量刑時之裁量事項已有變動，且有利於被告之量刑事由為一審所「未及審酌」，一審量刑應有失之過重。二審因而判決撤銷原判決關於被告戴寧有罪部分之罪刑、定應執行刑暨沒收、追徵未扣案之犯罪所得431萬8750元部分。

二審法官指出，戴寧就一審判決有罪部分於二審審理時坦承不諱，綜合戴寧之犯罪動機、原因、素行、主觀犯意、客觀行為所造成之危害、犯後態度等事項予以綜合觀察後，認為量處戴寧最輕法定本刑有期徒刑7年以上（得併科罰金），就其客觀犯罪情節觀之，應有罪責與處罰不相對應之情輕法重情事，被告公務員共同利用職務上之機會詐取財物罪3罪犯行，均符合刑法第59條減輕其刑之要件，而應依該規定減輕其刑。

二審法官認為，審酌被告戴寧並無刑案前科紀錄，素行良好，歷任4屆嘉義市議員，係具有社會相當地位之人，長年在嘉義市地方從事公共事務，明知公費助理補助費用並非對議員之實質補貼，應全額支付予實質上擔任公費助理工作之人，竟貪圖公費助理補助款項，假藉聘用公費助理之名義，詐領公費助理補助費用，供己使用，並使公務員將不實事項登載於公文書，足以生損害於嘉義市議會對公費助理費用之管理、核銷等事項，實有不該，3次犯行所詐得之公費助理補助費用合計高達431萬8750元，金額甚鉅，犯後起初於偵查及原審時均否認犯行，後於二審法院審理時已坦承犯行，且自動繳交上開犯罪所得，終知悔悟，態度尚可，犯罪所生損害已有所減輕，依刑法第51條所定限制加重原則，及多數犯罪責任遞減原則，判定被告戴寧應執行有期徒刑5年6月、褫奪公權4年。

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