12年貪431萬落淚改口認了！　九頭身美女議員二審減輕判5年半

▲嘉義市議員戴寧涉詐領助理費，二審改口認罪改判5年6月。（圖／翻攝戴寧臉書）



記者翁伊森、林東良、黃資真／台南報導

無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，一審重判10年6月，上訴二審後一改過往強硬態度，改口認罪並繳回431萬不法所得，今(26日)台南高分院考量戴認罪有悔意，改判5年6月、褫奪公權4年。

戴寧自2010年3月1日至2022年2月擔任嘉義市議員的長達12年期間，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，詐取不法所得高達431萬元，戴寧因此遭羈押禁見並起訴。

羈押期間戴父過世，但法令規定限制下，戴寧在看守所戒護員陪同下奔赴靈堂祭拜父親，並在上手銬腳鐐的狀態下跪趴在地、痛哭失聲，陪伴亡父短短15分鐘後，隨即返回看守所。

▲戴父在2022年3月20日癌逝，戴寧因仍在羈押期間，戴著手銬、腳鐐前往靈堂祭拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地院審理時，戴寧堅持否認犯行，一審被依職務上機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪重判10年6月，當時戴還發聲強調，會上訴證明自己的清白。不過二審審理時，戴寧一度情緒激動並低聲啜泣，最後認罪願承擔責任，坦承知道有些助理是掛名，並願於年底前繳回431萬元不法所得，法官考量戴已有悔意認罪，酌減其刑改判5年6月，褫奪公權4年。全案仍可上訴。