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嫌樓上太吵13刀砍死夫妻！一度認罪法庭又翻供　還嗆：放我走

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區2023年9月間發生一起駭人聽聞的2死兇殺案！63歲吳姓男子長期自認樓上的羅男一家發出噪音，竟持刀砍殺羅男夫妻後逃逸，死者2名孩子目擊過程，緊急衝下樓喊，「爸媽被殺了」，吳嫌到案後，一度向檢警認罪坦承犯案，並希望盡快判他死刑，不料到了法院審理時，竟翻供否認殺人，還嗆檢察官「我希望你放我走！」

這起震驚社會的案件發生在2023年9月15日上午7時許，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家發出噪音，持刀上樓將羅姓夫妻砍殺，而報案的是死者的2名年幼兒子，當時正準備出門上課，目睹兇案過程後，嚇得穿著校服緊急衝到樓下管理室大喊求救，「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳嫌認為樓下製造噪音，持刀砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳嫌犯案後立即逃離現場，並騎著機車一路南下，還多次被監視器捕捉到身影，警方循線追緝，最終在屏東縣枋寮鄉臨海路上發現僅穿著白色吊嘎的吳嫌，隨即上前將他壓制，並且上銬帶回。

吳嫌被捕當下坦承犯案，且已將兇刀、衣物丟棄，但對於犯案動機及丟棄兇刀位置，吳嫌全程行使緘默權，不願多作說明，在警方偵辦過程中，吳嫌也極度不配合，不但不交代兇刀丟棄處，也拒絕警方進入自己家中搜查，警方在警詢後仍將他移送，檢方則向法院聲請羈押獲准，至今仍被關押在看守所。

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌自認樓上住戶發出噪音，憤而犯案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳嫌犯下殺人案後逃逸被捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過由於吳嫌始終行使緘默權，檢方認為他犯後態度極差，也絲毫沒有悔意，顯然無教化可能性及必要性，而且犯案手段兇殘、泯滅人性、心性狡詐、犯後態度不佳，惡性重大，非永久與世隔絕，不足以實現正義，因此依殺人罪起訴，並向法院求處死刑。

全案原本排定由國民法官審理，但羅家家屬擔心兩名幼童受到二度傷害，因此聲請依一般程序審理，獲得法院裁准。

高雄地院今（14）日進行言詞辯論審理，吳嫌在檢、警偵辦過程中一度坦承犯案，還要求盡快判他死刑，不料，在法庭上吳嫌又翻供否認犯行，檢察官詰問他對於殺人被求處死刑有何意見時，他竟嗆說「我的意見是希望你放我走」，也全程否認殺人。

全案今日言詞辯論終結，法官諭知全案將於3月10日下午4點宣判。

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