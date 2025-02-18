「學生女神」唬爛赴韓當SM練習生　經紀人主導還栽贓遭判刑定讞

▲儀諪遭爆料「赴SM娛樂當練習生」是假的！原來是經紀人在背後放話。（圖／翻攝自Facebook／馨亞）

記者吳銘峯／台北報導

中華職棒中信兄弟啦啦隊成員、「學生女神」儀諪（本名謝儀諪，曾使用藝名馨亞），2021年間與經紀人朱俊憲發生合約糾紛。朱男竟對外爆料，戳破馨亞聲稱自己曾到韓國SM公司擔任練習生的謊言。馨亞堅稱自己是聽從朱男的包裝話術，結果竟被栽贓，憤而對朱男提告「妨害名譽」，朱男一審遭判刑5月。案經上訴，高院18日駁回上訴，朱男遭判刑5月、得易科罰金15萬元定讞。

儀諪年僅16歲還在就讀高中時，就被經紀公司相中，於2015年間發行寫真集《馨亞，新芽》，之後以女藝人身分出道，甚至還出過單曲。由於出道後對媒體宣稱，曾在高職時代赴韓國SM娛樂公司擔任練習生，後來因為家裡因素，放棄了女團出道的機會，返回台灣，因此媒體封她為「學生女神」。

不過她2021年間與經紀人朱男鬧翻，朱男私下找了記者，爆料儀諪到韓國當練習生根本就是說謊，記者隨後以獨家為標題，報導相關內容。對於被冠上說謊的帽子，儀諪也展開反擊，堅稱自己是聽從當時的經紀人朱男的意見，才會對外宣稱自己到韓國當練習生；儀諪也不滿朱男對外放話毀損自己名譽，因此提出告訴，控告朱男涉嫌「妨害名譽罪」。

一審台北地院審理後，認定朱男確實主導儀諪對外宣稱到韓國擔任練習生，之後又私下找記者爆料相關內容，犯下「加重誹謗罪」，判刑5月、得易科罰金15萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，於18日宣判，合議庭法官仍認定朱男主導儀諪對外宣稱自己擔任過練習生，結果竟又背後放箭，故意爆料戳破儀諪謊言，營造儀諪說謊的負面形象，確實有罪，因此高院維持原判，駁回上訴，全案定讞。

現年41歲的朱男在演藝圈頗富爭議，資深藝人錦雯在臉書罵他「可惡」，朱男提告，但檢方不起訴處分。朱男另外與已淡出演藝圈的「亞洲波神」巧巧（本名王騴之）因通告費鬧翻，巧巧不滿朱男2016年向媒體造謠她「染病墮胎」而提告，朱男被依誹謗罪判刑4月，得易科罰金定讞。