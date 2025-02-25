關山霧鹿派出所所長胡松俊仁　榮獲全國「好人好事楷模」

▲台東縣警察局關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁(右)，榮獲全國「好人好事楷模」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁，憑藉去年成功救援山區失蹤民眾的英勇事蹟，獲選為全國「好人好事楷模」。2月24日，警察局長蔡燕明親自陪同胡所長，前往內政部警政署參加署務會報，在全場熱烈掌聲中，接受警政署長張榮興親頒的水晶獎座。蔡局長對此盛讚：「實至名歸，與有榮焉！」

胡松俊仁所長的英勇事蹟發生於去年9月19日，當時一名男子上山採草藥，四天未返家，家屬焦急報警求助。胡所長憑藉對山區地形的熟悉，迅速鎖定下馬山區，帶領家屬與山青展開搜尋，最終在山徑發現失蹤者的機車，並憑藉經驗選擇沿「獵道」前進。果然，他在山中聽見微弱的求救聲，憑藉敏銳判斷，成功於上午11時40分找到受困的邱姓男子。

當時邱民因腳踝受傷、體力透支，甚至到了必須飲用「自體液」維持水分的危急狀態。所幸，胡所長及時發現並聯繫救援，關山消防大隊隨後派遣12名搜救人員抵達現場，為邱民包紮固定傷勢。然而，山區天候惡劣，起霧加上雨勢讓救援難度提升。在4名山青協助下，眾人輪流以傳統背負方式接力運送，歷經數小時艱難跋涉，終於在晚間19時順利抵達產業道路，並由家屬陪同送醫，最終邱民僅輕微脫水，並無大礙。

胡松俊仁所長獲獎後表示，感謝長官與同仁的肯定，未來將持續秉持「民眾的小事，警察的大事」的精神，全心投入警務工作，以親民愛民的態度服務社會，展現警察「鐵漢柔情」的一面，讓民眾感受到警察的溫暖與守護。