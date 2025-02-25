校園變身電影藝術殿堂　蔡明亮與龍田國小師生共賞《摩登時代》

▲名導蔡明亮與龍田國小師生共賞摩登時代。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣龍田國小於25日下午在校內舉辦卓別林《摩登時代》電影播放會，映後特別邀請國際知名導演蔡明亮分享，與師生進行藝術交流，全校師生熱情參與，宛如置身在一座電影藝術殿堂，為校園注入一股不同於傳統課堂的文化氣息。



台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，蔡明亮導演近年來積極與各地美術館合作，透過美術館場域放映其作品，推廣電影藝術。因此今年特別在台東美術館及就藝會規劃三場蔡導作品播放會，開放民眾報名參加。另也特別選擇在學校舉辦電影播放會，正是希望學生能從小學習欣賞電影藝術，並透過導演的分享，對電影有更深層次的理解，啟發對影像藝術的興趣與思考。

龍田國小校長吳耀仁指出，能邀請蔡明亮導演蒞臨學校，為全校師生帶來專題分享，是極為難得的機會。吳耀仁強調，電影是一門專業藝術，透過這次活動，讓老師與學生能夠從專業電影工作者的視角重新觀看電影，體驗不同的詮釋方式。同時，也讓孩子們理解，藝術的詮釋因人而異，沒有絕對的對錯，這樣的學習機會極具價值。

此次活動提升了師生對電影藝術的認識，未來，縣府也將在學校持續規畫推動相關藝文活動，讓學生在多元的學習環境中成長，拓展更寬廣的文化視野。