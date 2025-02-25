台東成功分局啟動228連假交通維護計畫　確保民眾安全出行

▲成功分局228連假全方位交通維護計畫啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應228和平紀念日連續假期，台東縣警察局成功分局已啟動交通維護計畫，確保民眾出行安全與道路順暢。28日至3月2日連假期間，台11線東海岸公路預計在3月1日至2日迎來車潮高峰，警方針對轄區內熱門景點及易壅塞路段進行交通疏導。

警方表示，三仙台風景區、水往上流自然奇景及東河包子等知名景點將是重點疏導區域，並在省道事故多發及違規頻繁的路段加派警力，提高見警率，加強執法。同時，警方透過社群媒體及地方廣播電台即時發布路況資訊，提醒民眾遵守交通規則，共同維護道路安全。

為確保行車安全，警方將持續執行「嚴正執法」，嚴格取締酒後駕車、超速行駛、路肩超車、未繫安全帶、無照駕駛及騎乘微型電動二輪車未戴安全帽等違規行為。警方提醒，假期聚餐機會增加，民眾應避免酒後駕車，並妥善安排代駕或搭乘大眾運輸工具，以防發生意外。此外，小馬區間測速範圍調整為台11線126.13K至129.61K（南端偵測點由130.86K遷移至129.61K，北端偵測點維持不變），該路段速限為60km/h，警方呼籲用路人遵守速限，以維護當地居民與行車安全。

成功分局建議民眾透過多元管道掌握即時路況，包括收聽警廣交通台、關注分局官方臉書，或使用公路局「幸福公路APP」等方式，靈活調整出遊時間或選擇替代道路，避開車流高峰。警方提醒，在交岔路口應減速慢行、相互禮讓，特別是在熱門景點周邊，注意行人安全，以降低交通事故風險。

成功分局表示，希望透過警民合作，讓每位出遊民眾都能安全順利地度過228連假。