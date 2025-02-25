蘭嶼、綠島垃圾清運目標2千公噸　籲居民與旅客減少一次性用品

▲蘭嶼、綠島垃圾清運目標2000公噸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為確保蘭嶼與綠島的環境永續發展，台東縣政府今年持續推動離島垃圾轉運工作，設定清運目標為2000公噸，以減輕當地垃圾處理壓力。去年，縣府與兩離島公所合作，成功轉運約4300公噸垃圾（含風災垃圾），今年則希望透過持續努力，提升垃圾去化效率，同時呼籲居民與遊客減少一次性用品的使用，共同維護離島的環境品質。

由於蘭嶼與綠島交通不便，垃圾清運成為一大挑戰，縣府環保局指出，除了透過每年的離島垃圾轉運計畫處理垃圾外，從源頭減量才是根本解方。為此，鼓勵居民與旅客養成垃圾分類的習慣，減少使用拋棄式產品，以降低掩埋場的負擔，確保垃圾清運作業順利推動。

今年離島垃圾轉運計畫的標案已順利發包，得標廠商已展開清運作業，截至目前已轉運約100公噸，預計年底計畫完成後，可進一步釋放掩埋場的儲存空間，提升垃圾處理效率。

環保局表示，近年來蘭嶼與綠島的觀光人潮持續增加，垃圾問題也日益嚴峻，單靠轉運並非長久之計，減少一次性用品的使用才是根本解決之道。當局特別呼籲，旅客前往離島旅遊時可自備盥洗用具、環保餐具及水壺，以減少廢棄物的產生，不僅能降低環境負擔，也能提升個人衛生品質。透過居民與遊客的共同努力，讓離島的自然之美得以長久維持，為環境永續盡一份心力。