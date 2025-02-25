饒慶鈴拜會帛琉副總統　促進南島文化交流與永續發展

▲台東縣長饒慶鈴拜會帛琉副總統。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴率團前往帛琉進行文化與永續發展交流，並於25日拜會帛琉副總統歐宜樓（Raynold Arnold Oilouch）。雙方就南島文化、航海技術、傳統技藝、造船人才培育及觀光發展等議題展開討論，希望深化合作，推動南島文化的永續發展。

饒慶鈴表示，台東與帛琉同屬南島民族文化圈，雙方在航海技術、造舟工藝及海洋保育等領域擁有許多相似之處，期待透過此次交流進一步強化合作。台東縣政府也積極推動造舟技藝及文化交流，預計5月迎接帛琉航海船 Alingano Maisu 號抵達台灣，屆時各部落族人將一同參與海上迎接儀式，並舉辦國際海洋文化分享會，交流部落歷史與造舟技藝。

帛琉副總統歐宜樓對此次訪問表示歡迎，並肯定台東縣政府在原住民族文化傳承、海洋環境保護及技藝推廣方面的努力。雙方期待未來在文化、教育及經濟發展領域建立更緊密的合作關係。

此行，台東縣政府代表團也將拜會帛琉人力資源、文化暨觀光發展部，並訪問帛琉南女王 Bilung、北女王 Ebil Reklai，參訪噶瑪榮文化中心男人會所、芋頭田等地。此外，代表團將前往南島民族論壇帛琉總部，與當地進行航海、文化與觀光交流。

饒慶鈴表示，希望透過這次交流促成更多合作機會，並迎接5月啟航前往台東的南島舟船 Alingano Maisu 號，屆時雙方將共同舉辦航海與造舟文化盛會，攜手推動南島文化的永續發展。