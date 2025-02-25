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台東「小螞蟻搬書」周末登場　邀親子攜手參與圖書館搬遷

▲「小螞蟻搬書」 全民動員周末登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「小螞蟻搬書」 全民動員周末登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應台東縣立圖書館總館新建工程即將完工，台東縣政府將於3月1日與2日舉辦「小螞蟻搬書」活動，邀請家長與小朋友共同參與這場充滿趣味與意義的搬書行動，讓民眾在過程中體驗閱讀的價值，也為圖書館搬遷寫下新的一頁。

近年來，許多家庭習慣於週末前往圖書館借閱童書，每戶每週平均借閱量超過30本，顯示兒童閱讀需求持續增加。為了確保孩子們在圖書館裝修期間仍能持續閱讀，館方特別規劃了多項替代方案，包括網路與手機預約借書，讀者可在線上預約書籍並至藝文中心臨時服務台取書；此外，館方設置24小時自動取書機，即使閉館期間仍能全天候領取預約書籍。同時，也提供電子書資源，讓民眾透過數位平台隨時閱讀。針對需要實體書籍的讀者，館際通閱服務則提供調閱機制，讓民眾能在鄰近圖書館取閱所需書籍。

為鼓勵親子參與，圖書館特別規劃獎勵機制，活動期間讀者可於舊館二樓兒童閱覽室借閱12本童書，即可獲得金幣兌換資格卡，並於3月15日或16日歸還後兌換150枚台東金幣，每個門號最高可領取300枚，讓閱讀不僅成為日常習慣，也增添樂趣與參與感。

台東縣立圖書館強調，未來將持續推動「閉館不停讀，故事一直在！」計畫，確保兒童與家庭的閱讀習慣不受影響，並鼓勵民眾多加利用電子書與線上借閱服務，以維持良好的閱讀體驗。如有相關問題，可於上班時間聯繫服務專線 089-320331 詢問。

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