饒慶鈴率團出訪帛琉　積極推動南島文化國際交流

▲台東縣長饒慶鈴率團出訪帛琉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動南島文化國際交流，縣長饒慶鈴於24日率領訪問團出發前往帛琉，進行文化與技藝交流的參訪行程，促進台東與帛琉在文化、航海技術、造舟人才及觀光發展等多領域互動，期盼藉此深化雙邊合作。

饒慶鈴表示，帛琉與台東同屬南島語族文化圈，擁有豐富的傳統技藝與航海歷史，112年曾邀請帛琉密克羅尼西亞航海協會領航大師Sesario Sewralur到台東，分享造舟及航海技術等經驗；去年縣府再與帛琉人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊(Ngiraibelas Tmetuchl)簽署合作備忘錄，希望強化雙方在海洋文化方面的互助合作。

台東縣原民處指出，為了促進更緊密的交流，饒慶鈴此行特地率領原住民族行政處、文化處以及海洋文化紀錄片導演等回訪帛琉。行程預計拜會副總統歐宜樓(Raynold Arnold Oilouch)、曼尼萊部長、觀光局長卡多宜(Kadoi Ruluked)及艾萊州長諾曼(Norman Harvey Ngiratcheboet)、晉見帛琉南女王與北女王，以及參訪南島民族論壇帛琉總部、社區大學及多個文化機構，進一步促進雙邊合作。

原民處進一步說明，此行雙方將就傳統工藝、航海知識、當代藝術等項目交流，今年也將有包括造船及駐村藝術家等實際合作，藉此深化南島文化的國際連結。縣府未來也將持續推動與南島國家的文化及技術合作，讓台東的文化資源與技藝在國際舞台上發光發熱，並促進原住民族文化的永續發展。