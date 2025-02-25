台東大麻里「福興宮」招財貓公仔遭竊　警：已介入調查

▲台東大麻里「福興宮」近日發生招財貓公仔遭竊事件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣太麻里鄉的百年土地公廟「福興宮」近日發生招財貓公仔遭竊事件。一對來自台中的夫妻，未能湊足3600元香油錢，無法領走象徵好運的招財貓公仔，於是選擇在夜間潛入廟旁倉庫，偷走兩隻招財貓公仔。廟方事後報警處理，並表示已經加強保安措施，防範類似事件再次發生。

福興宮位於太麻里街，因擁有巨型祈福紅燈籠及招財貓裝置藝術，近年來成為熱門的打卡景點。據廟方介紹，土地公曾託夢告知，希望藉由招財貓與信徒結緣，並推出設計可愛的招財貓公仔供信徒領取。信徒須先擲筊獲得土地公的同意，再投入3600元香油錢，即可領走一隻土地公加持過的招財貓公仔，象徵好運與財富。

然而，23日一對來自台中的夫妻，在成功擲筊後，因經濟拮据無法支付香油錢，便選擇在夜間潛入廟旁倉庫，竊取兩隻招財貓公仔。該行竊過程全被監視器錄下。

大武分局接獲報案後，立即派遣專責小組前往現場蒐證，並鎖定嫌疑對象，正在積極偵辦。警方提醒，竊盜他人財物觸犯《刑法》竊盜罪，依情節可處5年以下有期徒刑、拘役或最高50萬元罰金。

廟方對此事件表示遺憾，並呼籲信徒以正當方式求得土地公庇佑。