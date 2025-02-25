台東警及郵局聯手攔阻假投資詐騙　保住民眾4.5萬

▲台東警方及郵局聯手攔阻假投資詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局關山聯合所於25日上午9時許接獲關山郵局通報，成功攔阻一起假投資詐騙案件，保住民眾新台幣4.5萬元。警方呼籲民眾提高警覺，並善用內政部警政署「165全民防騙網」的「打詐儀錶板」查證可疑資訊，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案。

據了解，關山郵局行員在受理一名黃姓女子匯款時，發現其填寫的匯款帳號與收款地區不符，懷疑其遭遇詐騙，立即通報警方。崁頂派出所所長徐金祥與關山聯合所警員李東錦、黃彥儒迅速趕往現場，並與黃女進行「關懷提問」。經過黃女同意，警方檢視其手機LINE對話紀錄，發現她透過LINE結識一名自稱「遠房表哥」的陳姓男子。

該男子自稱在新加坡發展，並以「高獲利、無風險」為誘因，向黃女推薦黃金外匯投資，要求其匯款4.5萬元至指定帳戶。然而，警方與陳男通話時，發現其提供的個人資料不實，且說詞反覆，先是謊稱投資，後來又改口稱「黃女欠款須償還」，加上口音疑似外籍人士，警方判定為詐騙集團成員。經詳細分析與案例說明，黃女才驚覺受騙，當場取消匯款。

警方指出，詐騙集團常利用民眾對親友的信任，假借身分並以高報酬投資話術誘導匯款。民眾若接到親友透過社群軟體借錢或邀請投資，應先透過電話或當面確認，並檢查匯款帳號是否異常，以免遭詐。警方也提醒，貪念可能導致財產損失，切勿輕易匯款。

關山警察分局表示，民眾可至「打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法、高風險帳戶及防詐技巧，以提升防詐意識，確保財產安全。警方將持續與金融機構合作，強化攔阻詐騙機制，並透過社區宣導提醒民眾「多一分警覺，少一分損失」，共同打擊詐騙犯罪。