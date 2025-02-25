神犬！馬爾濟斯迷路「找警察幫忙」還走斑馬線　警笑：智商好高

▲台中王姓員警昨日見一隻馬爾濟斯在路上徘徊，結果狗狗竟走過斑馬線找自己「求助」。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名張姓阿北幫妹妹照護馬爾濟斯犬「安寶」，未料安寶趁著家中大門未關，偷偷溜出門變成迷路小狗。正好一名王姓員警昨日在龍港國小前執勤，發現狗狗在校門徘徊，還「走斑馬線」過馬路靠近，似乎是上前求助，趕緊將狗狗帶去掃描晶片，協助安寶回家。

烏日警分局麗水派出所員警王漢清，昨日16時許在龍港國小執行護童專案，結果看見一隻雪白的狗狗在校門徘徊，當時氣溫僅15度，王員見狗狗不斷發抖，趕緊拿出毛毯替牠保溫，發現狗狗有項圈，研判為走失犬隻，將狗帶去動物醫院掃描晶片，確認有一名張姓飼主。

▲王員昨日將狗狗帶去掃描晶片，協助聯繫飼主。（圖／記者許權毅翻攝）



張姓飼主的哥哥到派出所後表示，狗狗「安寶」是妹妹所飼養，昨日幫忙照顧，結果不小心從大門跑走，四處都找不到，還好員警幫忙，才讓安寶平安無事。王漢清則笑說，看到小狗擁有如此高的智商，竟然懂得找自己求助，也幸好晶片有登記飼主資料，順利讓毛孩平安返家，結束離家記。

不過，「狗狗找警察幫忙」當然只是湊巧的玩笑情節，警方還是呼籲，民眾家中若有飼養寵物，請多加注意寵物動向，出門時務必使用牽繩，此外，也應幫毛小孩掛上名牌、植入晶片並更新晶片資料，以防不慎走失時，能迅速聯繫上飼主，讓毛小孩平安返家。