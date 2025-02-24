台東縣「慢活創深」計畫招募說明會　徵求地方創生影響力人物

▲台東縣府「慢活創深」計畫招募說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動地方創生，今年再度舉辦「慢活創深DIG DEEP TAITUNG」產業創生與跨域輔導計畫，並於24日舉辦招募說明會，由財政及經濟發展處長章正文主持，吸引有志參與地方創生者參加。

台東縣政府表示，今年將招募5組地方創生團隊或個人，提供專業輔導與補助金，協助強化「倡議、行動、組隊」能力，並以「產品、服務」開發作為媒介，促進夥伴合作，活化地方產業，打造永續發展的生態圈。

台東縣長饒慶鈴指出，縣府自109年起以產業發展為核心，持續輔導在地業者建立商業模式，累積輔導25家業者，包括山下生活、環山雅築、小村遠遠等。該計畫以「慢活創深」為概念，鼓勵創生團隊或個人挖掘地方文化特色，深化倡議、強化行動力，透過產品與服務開發串聯地方資源，使創生行動具備永續價值。

財政及經濟發展處長章正文表示，「慢活創深」延續縣府推動的「慢經濟」理念，透過「DIG DEEP TAITUNG」精神深入發掘地方特色。過去已輔導多個品牌，如山下生活的「米思紅烏龍奶茶」、野菜皇后的「愛那香名物」足浴藥草包、浮定生活的「藍色森林·最後秘境」VIP體驗遊程等，這些團隊成功推出市場化產品，並推廣地方文化。

今年度招募對象範圍擴大，無論是公司或個人，不限設籍地，只要擁有創新產品或服務概念，能融合地方文化、產業發展及永續經營理念，並具備資源整合與團隊協作能力，即可申請計畫。報名時間自即日起至3月19日止，縣府將提供專業輔導、跨域交流機會及補助資源，協助參與者落實構想，推動地方創生與永續發展。