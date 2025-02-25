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南投縣青年發展所官方網站上線　最新資訊、申請發展資源一站可及

▲南投縣青年發展所官方網站正式上線，全面整合資源助力青年。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投縣青年發展所官方網站正式上線，全面整合資源助力青年。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為全面推動青年返鄉、留鄉發展，南投縣政府整合多項政策資源，正式推出「青年官方網站」上線，致力打造集結學習、就業、創業與社會參與的全方位服務平台，為青年提供穩健發展的支援，歡迎青年朋友們造訪青發所網站（https://youth.nantou.gov.tw/），掌握最新發展機會。

縣長許淑華表示，青年發展所官方網站彙集中央與地方的多項政策資源，針對青年返鄉、留鄉需求，透過單一入口網站提供職涯發展規劃、職場體驗、創業輔導與媒合、創業貸款、志工及公共(社會)參與等多元服務；同時特採行動優化、滿足青年對行動裝置的依賴，可使用手機或平板隨時隨地瀏覽，獲取最新補助資訊、活動訊息、政策宣導與執行成果，並申請資源，讓發展機會不受時空限制。

▲南投縣青年發展所官方網站正式上線，全面整合資源助力青年。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府社會及勞動局林志忠局長指出，該網站以數位科技實現一站式服務模式，讓青年能輕鬆獲取所需資訊，無需來回奔波於各政府單位，透過整合性的資訊平台，可更迅速地掌握及參與各項活動；網站另設有專欄，邀請成功人士分享職場經驗與創業故事，幫助青年建立人脈與視野，進一步推動區域經濟發展與創新。

縣府表示，青年官方網站的推出還仰賴許多在地夥伴鼎力相助，未來將持續拓展合作夥伴，讓資源更豐富、機會更多元，希望為青年提供最完整的支持，助力其在地方穩健發展，開創更美好的未來。

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