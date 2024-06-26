　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

Fun暑假玩工藝！　《成為小小工藝師》學習單上線

▲台南市文資處，25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文資處，25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府自2022年起推動「宮廟博物館計畫」，持續協助台南市廟宇推廣自身文化瑰寶，趁暑假來臨之前，文資處25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝！

▲台南市文資處，25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由文資處發行的《成為小小工藝師》是一款以14間宮廟博物館示範廟宇為基礎，將廟中的工藝特色轉化為適合國小中年級以上小朋友使用的學習單。每個單元亦包含一種可自行操作的體驗活動，只要準備好隨手可得的材料，即可開始挑戰蘊含不同傳統工藝特色的手作遊戲。發表會現場也以大觀音亭暨祀典興濟宮中，府城彩繪名師蔡草如藝師所作的彩繪瓷磚為藍圖，由文化局林韋旭副局長代表將精彩之作拼貼完成，象徵《成為小小工藝師》學習單正式發行。

▲台南市文資處，25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處表示為了鼓勵親子暑假出遊走訪廟宇，規劃在14間宮廟博物館裡放置相應單元的紙本學習單讓民眾免費索取，數量有限、送完為止。除此之外，學習單也會以PDF格式放在雲端供民眾免費下載使用，希望落實「宮廟就是傳統工藝博物館」的願景，將傳統工藝推廣給更多民眾認識。

學習單連結：https://reurl.cc/bV82d6
14間宮廟博物館名單：https://gov.tw/8vt

▲台南市文資處，25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！遭掐脖休克送醫
爆乳服務生要失業了！　Hooters決定關閉全美40多間分店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎　黃偉哲肯定優異表現

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場　打造台南友善親子戶外空間

台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士　黃偉哲感謝各方大愛

2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑　33場精彩節目輪番上演

Fun暑假玩工藝！　《成為小小工藝師》學習單上線

奧萬大8月推自然學堂　體驗野生動物調查、森林寫生療育、親子攝影

桃園社區營造榮獲文化部評核特優　居民生活品質提升

嘉義地檢署南華大學校園宣講　攜手青年學子反貪倡廉

獨／台中新社著名景點「安妮公主花園」雨中火災　木造2樓餐廳燒毀

快訊／閃電豪雨路樹倒　台8線交通受阻2小時

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

闖紅燈攔腰撞車！飛過分隔島再碰2車　「駕駛座全毀」台中女慘死

孫鵬救回婚姻載狄鶯出門 壞習慣被直擊｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

愛孫失蹤114天！彰化鹹粥嬤傷心求助　警一查驚：他3／4出境泰國

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎　黃偉哲肯定優異表現

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場　打造台南友善親子戶外空間

台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士　黃偉哲感謝各方大愛

2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑　33場精彩節目輪番上演

Fun暑假玩工藝！　《成為小小工藝師》學習單上線

奧萬大8月推自然學堂　體驗野生動物調查、森林寫生療育、親子攝影

桃園社區營造榮獲文化部評核特優　居民生活品質提升

嘉義地檢署南華大學校園宣講　攜手青年學子反貪倡廉

獨／台中新社著名景點「安妮公主花園」雨中火災　木造2樓餐廳燒毀

快訊／閃電豪雨路樹倒　台8線交通受阻2小時

陳庭妮穿DIOR露「隱形性感」　劉以豪大讚「鞋帶」：胖胖的很可愛

「天鉞星」加持！3生肖下半年福星高照　把握機運年底獎金領不完

百貨徵人「日文要N1」還列7大工作內容　驚人起薪讓全場氣炸

盤點8個正能量金句：沒有做不成的夢，只有不早醒的人

快訊／周杰倫金智媛現身東區代言　警車突倒退撞上900萬邁巴赫

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎　黃偉哲肯定優異表現

丈夫、閨蜜雙重背叛！車上幽會「手工排毒」　偷帶回家極樂性愛

夏季妝容不脫妝！「鮮活感」底妝有秘訣　定妝用噴的更好

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場　打造台南友善親子戶外空間

駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑　林憶君批外交部追查吹哨者

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

地方熱門新聞

獨／台中著名「安妮公主花園」火災

快訊／台中死亡車禍　1人壓車底不治

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

Fun暑假玩工藝！《成為小小工藝師》學習單上線

2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑

奧萬大8月首推自然學堂系列活動

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

桃園社區營造　榮獲文化部評核特優

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

嘉義地檢署前進南華大學　校園宣講反貪倡廉

台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場

閃電豪雨路樹倒　台8線受阻2小時

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎

更多熱門

相關新聞

大台南公車APP改版上線

大台南公車APP改版上線

大台南公車APP查詢服務再升級，24日起推出更為直觀的「地圖版路線查詢」，並新增每條路線的即時「彈出式營運訊息提醒」，再結合日前上路的「智慧等車」功能，貼心又方便，民眾可趕緊下載更新搶先體驗。

南投智遊行數位旅遊護照上線

南投智遊行數位旅遊護照上線

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產

台南young青年聯盟上線南青論壇匯聚行動力

台南young青年聯盟上線南青論壇匯聚行動力

百大伴手禮上LINE禮物「花蓮禮好」專區上線　

百大伴手禮上LINE禮物「花蓮禮好」專區上線　

關鍵字：

工藝師學習單上線

讀者迴響

熱門新聞

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

爆乳服務生要失業　Hooters關多間分店

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

謝忻爸媽西班牙遇恐怖搶劫！

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

「4星座」6月底開始轉旺！把握1關鍵財運愛情雙收

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

獨／台中著名「安妮公主花園」火災

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

統一獅上半季封王！7-11祭咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面