Fun暑假玩工藝！　《成為小小工藝師》學習單上線

▲台南市文資處，25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府自2022年起推動「宮廟博物館計畫」，持續協助台南市廟宇推廣自身文化瑰寶，趁暑假來臨之前，文資處25日在大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦《成為小小工藝師》廟宇工藝學習單發表會，讓爸媽們可以趁著暑假帶小朋友走訪廟宇，欣賞廟宇工藝並動手挑戰寓教於樂，親子一起Fun暑假玩工藝！

由文資處發行的《成為小小工藝師》是一款以14間宮廟博物館示範廟宇為基礎，將廟中的工藝特色轉化為適合國小中年級以上小朋友使用的學習單。每個單元亦包含一種可自行操作的體驗活動，只要準備好隨手可得的材料，即可開始挑戰蘊含不同傳統工藝特色的手作遊戲。發表會現場也以大觀音亭暨祀典興濟宮中，府城彩繪名師蔡草如藝師所作的彩繪瓷磚為藍圖，由文化局林韋旭副局長代表將精彩之作拼貼完成，象徵《成為小小工藝師》學習單正式發行。

文資處表示為了鼓勵親子暑假出遊走訪廟宇，規劃在14間宮廟博物館裡放置相應單元的紙本學習單讓民眾免費索取，數量有限、送完為止。除此之外，學習單也會以PDF格式放在雲端供民眾免費下載使用，希望落實「宮廟就是傳統工藝博物館」的願景，將傳統工藝推廣給更多民眾認識。

學習單連結：https://reurl.cc/bV82d6

14間宮廟博物館名單：https://gov.tw/8vt