　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投智遊行數位旅遊護照上線　AR吉祥物小鹿鹿帶頭玩+享上千店家優惠

▲「南投智遊行」數位旅遊護照上線。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「南投智遊行」數位旅遊護照上線。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府日前推出「南投智遊行」數位旅遊護照，將即時旅遊資訊整合至Line官方帳號，提供會員專屬優惠，並打造AR導覽吉祥物「小鹿鹿」引領遊客，更結合第二代悠遊卡Supercard推出「南投智遊卡」，為南投縣透過數位化方案提升旅遊的便捷和即時性跨出一大步。

縣府5日舉辦「南投智遊行數位旅遊護照上線」記者會，由副縣長王瑞德主持，縣議員林儒暘、林友友，南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲，悠遊卡公司董事長林志盈、南投縣觀光產業聯盟協會副盟主彭成裕等多位業界代表都出席，立委游顥、縣議員簡千翔也派代表參加；王瑞德也現場實際體驗「南投智遊行」擴增虛擬實境（AR），與「小鹿鹿」互動開心拍照。

▲「南投智遊行」數位旅遊護照上線。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德指出，「南投智遊行」是與工研院合作開發的全戶外AR自導式智慧導覽系統，目前共有6個智慧景區：清境高空觀景步道、瑞龍瀑布園區、雙龍瀑布七彩吊橋園區、梅峰、翠峰、鳶峰，共設置33處景區AR智慧站點，在「小鹿鹿」帶領下，可自由探索南投豐富的人文生態景觀，並兌換清境高空觀景步道及雙龍瀑布園區的門票，預計9月初可兌換小鹿鹿抱枕及小書包等實體商品，後續更將增加蒐集景點卡與更多元化商品，且將進一步開發線上申請終身學習時數功能。

▲「南投智遊行」數位旅遊護照上線。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，「南投智遊行」除線上功能，還結合悠遊卡公司推出全台首款旅遊認同二代悠遊卡「南投智遊卡-日月湖光」、「南投智遊卡-微笑纜車」兩款Super card，持「南投智遊卡」即為會員，並享有會員禮遇；目前在埔里福興溫泉區辦理的第4屆南投巧克力咖啡節「投號玩咖 LET’S PLAY」，即應用「南投智旅行」系統提供遊客數位集章，在展區及南投景點集章滿5點，加上南投境內消費或住宿滿500元的憑證，即可兌換活動專屬紀念項鍊。

縣府觀光處，在縣內多處景點出示集章畫面可享有折扣，在清境高空觀景步道、鳶峰星空劇場、清境農場、Cona’s妮娜巧克力夢想城堡、中台世界博物館、九族文化村、泰雅渡假村等地點可享門票優惠，Feeling18 LAB烘焙研究所、香草騎士香草專門店、众鍋、御朝渡假村、清境羅倫斯渡假山莊等上千店家也有兌換物或現金券等優惠，歡迎民眾立即加入（https://lin.ee/nVQh5SM）。

ET快訊
陳沂近距離觀賞AV男優裸體　她大叫「真的好心動」
謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉反應被吐槽
快訊／健身房遭撞現場畫面曝！館長揭「主嫌動機」
謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔出爐　20歲小將曹家宜
長髮男出手拯救！女大生遭婦狠甩7巴掌
NBA傳奇「Logo爺」衛斯特過世　享壽86歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市推動文化幣　逾15萬人次領取使用

南投智遊行數位旅遊護照上線　AR吉祥物小鹿鹿帶頭玩+享上千店家優惠

紫南宮一年催血逾5.1萬次冠中部　 南投縣號召響應614世界捐血人日

針對台綠相關問題疑義　台鹽發表5點聲明

2024年度勞動法令校園巡迴宣導活動　首場劇團展演於白河國小登場

端午粽飄香竟有「症候群」　台中醫院：腸胃不適急診增2成

台南農漁地景藝術節連3週接力登場　黃偉哲邀體驗在地農漁文化

結合祭典的城市外交　黃偉哲會北海道議長、議員交流互動熱絡

與跑道僅一牆之隔　「離世界最近的小學」陳康國小走入歷史

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

台南市推動文化幣　逾15萬人次領取使用

南投智遊行數位旅遊護照上線　AR吉祥物小鹿鹿帶頭玩+享上千店家優惠

紫南宮一年催血逾5.1萬次冠中部　 南投縣號召響應614世界捐血人日

針對台綠相關問題疑義　台鹽發表5點聲明

2024年度勞動法令校園巡迴宣導活動　首場劇團展演於白河國小登場

端午粽飄香竟有「症候群」　台中醫院：腸胃不適急診增2成

台南農漁地景藝術節連3週接力登場　黃偉哲邀體驗在地農漁文化

結合祭典的城市外交　黃偉哲會北海道議長、議員交流互動熱絡

與跑道僅一牆之隔　「離世界最近的小學」陳康國小走入歷史

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

歐盟宣布對中國電動車加徵最高38%關稅　反制中過度補貼政策

鄧福如痛失「14年摯愛」！　PO愛犬合照訴思念：好想抱抱你

基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

台南市推動文化幣　逾15萬人次領取使用

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

快訊／健身房遭撞畫面曝！館長親揭「主嫌動機」：跟寶和會一樣套路

林書緯單場慘拿1分　林書豪暖心鼓勵：我還是抱持很大希望

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

內幕／上海「雙城踩線團」最後一刻入台　北市府端午節前夕加班協助

南投智遊行數位旅遊護照上線　AR吉祥物小鹿鹿帶頭玩+享上千店家優惠

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

關公娶聖母劇情神展開！竟非天后宮分靈

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到　信眾爭睹

地震後宜蘭旅宿重創　業者喊話中央補助

桃園與新北兩市　里鄰長活動費114年起調升

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

國民黨「財劃法」修正版要過關　鍾東錦：作夢

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」

老婦克服帕金森氏症困境　再生醫療助力

雲林登豐米蘭商旅　身障及中高齡員工逾7成　

「離世界最近的小學」廢校　校刊記載今昔榮景

佳冬「立瓜」疫情停辦4年　端午封街立800顆

陳明文感恩紀念酒意外爆紅

更多熱門

相關新聞

傳藝科技新風貌台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗

傳藝科技新風貌台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗

台南市政府獲數位發展部數位產業署「地方特色整合5G應用與落地計畫」支應，與南台科技大學攜手推動文化產業數位轉型，致力於運用5G科技翻轉台南古城。首場「5G文化科技應用Demo展」於5月7日成功舉辦，獲得高度評價。

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產

悠遊卡公司致贈東華114萬元助重建

悠遊卡公司致贈東華114萬元助重建

中榮AR擴增實境手術改善少女脊椎側彎

中榮AR擴增實境手術改善少女脊椎側彎

果粉專用貼紙一張350元　許淑華批：不合理！悠遊卡公司懲罰消費者

果粉專用貼紙一張350元　許淑華批：不合理！悠遊卡公司懲罰消費者

關鍵字：

南投智遊行數位旅遊護照上線悠遊卡南投智遊卡小鹿鹿AR

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

蔡尚樺火大回應！

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面