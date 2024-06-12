南投智遊行數位旅遊護照上線　AR吉祥物小鹿鹿帶頭玩+享上千店家優惠

▲「南投智遊行」數位旅遊護照上線。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府日前推出「南投智遊行」數位旅遊護照，將即時旅遊資訊整合至Line官方帳號，提供會員專屬優惠，並打造AR導覽吉祥物「小鹿鹿」引領遊客，更結合第二代悠遊卡Supercard推出「南投智遊卡」，為南投縣透過數位化方案提升旅遊的便捷和即時性跨出一大步。

縣府5日舉辦「南投智遊行數位旅遊護照上線」記者會，由副縣長王瑞德主持，縣議員林儒暘、林友友，南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲，悠遊卡公司董事長林志盈、南投縣觀光產業聯盟協會副盟主彭成裕等多位業界代表都出席，立委游顥、縣議員簡千翔也派代表參加；王瑞德也現場實際體驗「南投智遊行」擴增虛擬實境（AR），與「小鹿鹿」互動開心拍照。

王瑞德指出，「南投智遊行」是與工研院合作開發的全戶外AR自導式智慧導覽系統，目前共有6個智慧景區：清境高空觀景步道、瑞龍瀑布園區、雙龍瀑布七彩吊橋園區、梅峰、翠峰、鳶峰，共設置33處景區AR智慧站點，在「小鹿鹿」帶領下，可自由探索南投豐富的人文生態景觀，並兌換清境高空觀景步道及雙龍瀑布園區的門票，預計9月初可兌換小鹿鹿抱枕及小書包等實體商品，後續更將增加蒐集景點卡與更多元化商品，且將進一步開發線上申請終身學習時數功能。

王瑞德表示，「南投智遊行」除線上功能，還結合悠遊卡公司推出全台首款旅遊認同二代悠遊卡「南投智遊卡-日月湖光」、「南投智遊卡-微笑纜車」兩款Super card，持「南投智遊卡」即為會員，並享有會員禮遇；目前在埔里福興溫泉區辦理的第4屆南投巧克力咖啡節「投號玩咖 LET’S PLAY」，即應用「南投智旅行」系統提供遊客數位集章，在展區及南投景點集章滿5點，加上南投境內消費或住宿滿500元的憑證，即可兌換活動專屬紀念項鍊。

縣府觀光處，在縣內多處景點出示集章畫面可享有折扣，在清境高空觀景步道、鳶峰星空劇場、清境農場、Cona’s妮娜巧克力夢想城堡、中台世界博物館、九族文化村、泰雅渡假村等地點可享門票優惠，Feeling18 LAB烘焙研究所、香草騎士香草專門店、众鍋、御朝渡假村、清境羅倫斯渡假山莊等上千店家也有兌換物或現金券等優惠，歡迎民眾立即加入（https://lin.ee/nVQh5SM）。