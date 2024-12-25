高市警「打詐儀錶板」專網上線　林炎田指「兩句話」最關鍵

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府警察局今（25）日舉辦「打詐儀錶板」專網上線記者會，局長林炎田親自主持，揭露最新詐騙趨勢並強調政府及警方多管齊下打擊詐欺犯罪的決心，根據統計詐騙手法仍以假投資最多，林炎田提醒民眾，只要聽到「保證獲利」、「匯款到陌生人帳戶」這兩個關鍵字，就一定是詐騙。

▲▼高雄市警局舉辦打詐儀表板上線記者會，局長林炎田親自主持。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

市警局統計，今年11月前5大詐騙手法依序為假投資（22.68%）、解除分期付款（13.55%）、網購詐騙（12.89%）、假交友投資（7.24%）及中獎通知（5.92%），其中假投資詐騙造成的財損金額最高，佔總財損高達六成以上（66.13%）。

林炎田在會中以「網路社群平台廣告，要小心」、「派員面交投資現金，攏是騙」開場，提醒市民網路投資陷阱多，切勿輕信來路不明的投資訊息。

林炎田指出，行政院於11月28日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，內政部警政署也於12月1日公布優化後的打詐儀錶板專網，方便民眾查詢最新詐欺資訊、財損金額及打詐成效，並提供最新詐騙案例及手法分析。

高雄市警局也秀出今年第4波「全國同步打詐行動專案」中，查緝集團157件，查獲809人，為全國之冠。其中，苓雅分局偵破一起虛擬貨幣投資詐騙案，被害人遭詐騙集團勸誘抵押房產貸款700萬元，損失680餘萬元；警方迅速偵辦，逮捕以林姓金主為首的10名嫌犯。

警方呼籲民眾提高警覺，切勿輕信不明投資管道，應選擇自己有深入瞭解之投資標的，謹慎處理不動產相關事宜，以免落入詐騙陷阱。更應隨時牢記『反詐五不原則』：「1、不接（陌生來電）。2、不聽（投資明牌）。3、不點（未知連結）。4、不傳（個人資料）。5、不信（可疑資訊）」。收到任何訊息都務必做好查證，任何時刻都可以撥打165反詐騙專線諮詢，或多利用「打詐儀錶板專網」(https://165dashboard.tw/)瀏覽最新資訊。