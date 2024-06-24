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大台南公車APP改版　地圖版路線、彈出式提醒功能上線

▲大台南公車APP查詢服務再升級，24日起推出更為直觀的「地圖版路線查詢」，並新增「彈出式營運訊息提醒」，民眾可趕緊下載更新搶先體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大台南公車APP查詢服務再升級，24日起推出更為直觀的「地圖版路線查詢」，並新增「彈出式營運訊息提醒」，民眾可趕緊下載更新搶先體驗。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

大台南公車APP查詢服務再升級，24日起推出更為直觀的「地圖版路線查詢」，並新增每條路線的即時「彈出式營運訊息提醒」，再結合日前上路的「智慧等車」功能，貼心又方便，民眾可趕緊下載更新搶先體驗。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲積極推動智慧城市，交通局也運用智慧技術結合公車服務，台南市是全國最早發展公車動態資訊系統的城市之一，自2004年上線已超過20年，從早期電話語音、網頁查詢，到2012年推出「大台南公車」APP，迄今已超過百萬次下載，查詢量達6.2億筆，可謂台南公車族必備「搭車神器」。

交通局長王銘德指出，大台南公車App不斷依民眾需求優化，本次改版最重要的新功能「地圖版路線查詢」，直接在地圖上標示路線站位，民眾透過手機定位，就可以在地圖上看到附近站牌、公車即時位置、行駛路徑、車牌號碼、預估到站時間等資訊，直觀方便，對外地遊客也更加友善。

「彈出式營運訊息提醒」則是因應路況多變，偶有臨時施工無法停靠或改道等情況，在本次改版加入各路線的彈出式視窗，凡是時刻表異動、交通管制公告及路線營運調整等，都會在路線頁面跳出醒目提示，方便民眾提早了解因應。

局長王銘德強調，大台南公車動態資訊一向走在前端，例如2016年就已在每個站牌設置獨自的QR code「虛擬智慧站牌」，日前也延伸應用在「智慧等車」功能上，上線短短2週已有超過5萬人次使用。

又如2021年搭配小黃公車上路開發「小黃公車專區」，將小黃公車的動態資訊、預約訂車、車上剩餘座位整合，在同一個App內完成操作，都是交通局分析民眾搭車體驗，利用資訊技術發想，讓乘客的大小需求可以獲得解決。

公共運輸處長吳俁之指出，上述新功能包括智慧等車、地圖版路線查詢、彈出式營運訊息提醒等，即日起都已在iOS和Android版的App可以使用，請民眾認明市府官方「大台南公車」App前往下載更新，即可體驗最新版本的方便功能。

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