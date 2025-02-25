同為台積電設廠城市！熊本縣議會訪高雄　康裕成：2市關係更緊密

▲日本熊本縣議會率團訪高雄，康裕成熱情歡迎。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日本熊本縣議會山口 裕議長、藤川隆夫會長一行，今（25）日前往高雄市議會拜會，議長康裕成熱情歡迎並欣見原本就相互交流的兩個城市，因TSMC台積電讓彼此關係更加緊密，期望未來維持每年互訪，深化合作與交流。

康裕成率國民外交促進會會長林智鴻議員、副會長湯詠瑜議員迎接好友到訪。康裕成在致詞時回顧了與藤川隆夫會長多年的深厚交情，她表示，每當與藤川會長相見，都猶如與老朋友重逢一般，心中充滿了無比的歡喜與溫暖，特別是在過去多次的交流中，無論是議會的合作、文化的互動，還是對彼此城市的關心，都為兩地的未來共同奠定基礎。

▲日本熊本縣議會率團訪高雄，康裕成：兩市因台積電關係很緊密。（圖／記者賴文萱翻攝）

康裕成特別提到去年8月，山口議長與藤川會長送來了來自熊本的精美佳釀—「幻之燒灼」與「菊鹿葡萄酒」，這份來自老朋友的心意讓她深受感動。她也回憶起去年高雄遭遇颱風時，山口議長與藤川會長的第一時間問候，這樣的關懷讓康議長感到非常溫暖，也再次向兩位表達感謝。

話鋒一轉，康裕成提到台積電在熊本的設廠情況，作為台積電設廠的另一城市—高雄，她表示，自己十分關注台積電熊本廠的進展。昨（24）日，台積電熊本廠滿周年的日子讓她倍感欣喜，並期待台積電在高雄的廠區也能夠為兩地的合作增添新的動力，實現共同的發展與繁榮。

近日熊本縣獲得日本政府補助51億日圓，其中超過一半的金額將用於加強基礎設施，包括道路、下水道及工業管線等。這一項成就也讓康裕成感到十分高興，她指出，經費補助對城市進步有很大的幫助，高雄市同樣將致力於完善基礎設施建設，為來到高雄工作的科技人才提供優質的生活與工作環境，高雄與熊本也將繼續攜手合作，實現更高層次的發展。

▲▼日本熊本縣議會率團訪高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，高雄和日本情誼深厚、交流頻繁，自2023年新冠疫情解封後，高雄市議會一共接待熊本縣、熊本市、山梨縣、和歌山市、橫濱市、八王子市、東京都大田區及荒川區、新潟縣等13個重要訪問團；有的已是多年好友，有的則是新朋友，藉由交流互訪，增進彼此了解與合作。

今天下午也安排豐富的參訪行程，讓熊本縣議會訪團參觀高雄市政府交通局智慧運輸中心，康裕成強調，這是高雄市AI治理重要里程碑；接著，也將體驗高雄軌道建設－搭乘輕軌前往高雄展覽館，沿途欣賞高雄港及沿線重要建設，她並幽默提醒「別忘了吃飽再出發，才有力氣享受美好旅程」。

熊本縣議會山口 裕議長也肯定高雄市對港灣建設的成就，他表示，高雄城市發展是未來熊本發展的參考，期望兩個城市繼續化交流，也期待未來在熊本縣議會接待康裕成議長的到訪！