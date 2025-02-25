急診塞爆高雄找解套！陳其邁：擴增重度級急救責任醫院

▲近期全台各大醫院爆出急診壅塞、加護病房床位荒消息。（圖／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／高雄報導

近期全台各大醫院爆出急診壅塞、加護病房床位荒消息，病患在急診候床超過一天的比比皆是，讓醫界罕見求救。高雄市長陳其邁今（25）日被問及高雄因應方式表示，希望能輔導區域醫院，提升成為「重度級的急救責任醫院」，也希望在「南高雄」擴增高雄市重度級急救責任醫院的數量。

針對急診塞車現況，陳其邁說，怎樣能夠增加高雄市急診的「急重症醫療」服務量能，尤其希望能輔導區域醫院，提升成為「重度級的急救責任醫院」，這對於紓解以及均衡整個高雄市不同區域的急救需求非常重要，也希望在「南高雄」擴增高雄市重度級急救責任醫院的數量。

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當然長期的問題在於說，急診的醫師跟護理整體的人力需求，所以最近也會邀集幾所的包括醫學中心、區域醫院、市立醫院共同來協議，就整個急診相關人員的待遇，是不是可以來做一個調整，當然也包括市立醫院在內。

▲陳其邁提急診塞爆解套，增量能、調待遇、做分流、改健保。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外比較短期的，是在於說最近包括流感跟諾羅病毒，佔急診就醫人數比例，如果能夠落實分級醫療的話，大概可以「分流急診」2-3成負擔的檢傷輕症量能，這部分也會請各大醫學中心跟區域醫院等，這些急診能夠在整個人力跟資源的一個配置，來做部分的調整，可以快速在急診的時候將這一類的病人能夠分流。

陳其邁說，當然長期還是要在整個醫療體系裡面，落實相關轉診的服務，這樣才能夠有效的讓醫療資源可以來做更合理使用。

高雄市的「緊急醫療資訊整合中心（EMOC)」負責這任務；包括說在急診、急性病床的安排調控。以目前為止，高雄的醫學中心跟區域醫院，在急診病床的一個調節，目前的狀況應該還是可以很順利的來做調整，但是這也都牽涉到長期醫療資源的投入跟配置的部分。

陳其邁最後說，所以除了提升中央的健保給付之外，在高雄市政府的部分，還是希望能夠就整個包括急診怎麼樣能夠疏解人流，增加急診服務的量能，提高急診病床的配置跟服務等來做規劃、改善。