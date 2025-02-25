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台南建材銀行搶救老屋文物　高雄百年蘇家古厝珍貴木門獲保存

▲台南市建材銀行因長期致力於老建材的搶救與再利用獲肯定，搶救高雄市路竹區百年蘇家祖厝二樓佛廳兩扇木門，讓其在未來重獲新生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市建材銀行因長期致力於老建材的搶救與再利用獲肯定，搶救高雄市路竹區百年蘇家祖厝二樓佛廳兩扇木門，讓其在未來重獲新生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市建材銀行因長期致力於老建材的搶救與再利用，成效卓著，獲得社會各界肯定，近日高雄市路竹區百年蘇家祖厝面臨拆除，引發文史界關注，多件珍貴文物的去向成為熱議焦點，其中原位於蘇家二樓佛廳的兩扇木門，在民眾搶救後，特別送往建材銀行，盼望透過專業保存，讓其在未來重獲新生。

▲台南市建材銀行因長期致力於老建材的搶救與再利用獲肯定，搶救高雄市路竹區百年蘇家祖厝二樓佛廳兩扇木門，讓其在未來重獲新生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蘇家祖厝建於大正初年，至今約110年歷史，為進深三落的傳統建築，前兩落為漢式三合院，第三落則為二層樓的開間式混合樓，具備歇山頂與二樓陽台，展現當時大戶人家的風華。去年，該建築以3100萬元售出，近期開始拆除，珍貴建材與歷史記憶正迅速消逝。

▲台南市建材銀行因長期致力於老建材的搶救與再利用獲肯定，搶救高雄市路竹區百年蘇家祖厝二樓佛廳兩扇木門，讓其在未來重獲新生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局代理局長林韋旭表示，台南市建材銀行自成立以來，致力於老屋拆除過程中建材的搶救、整理與再利用，透過專業分類與修復，讓這些承載歷史記憶的建材得以延續生命，並提供給有需要的建築或文化再生計畫使用。近年來，該機構成功保存並重新運用大量珍貴木構、磚瓦與雕飾，讓許多即將消逝的文化元素，得以在不同空間中重現。努力得到肯定，此次獲贈的蘇家木門便是最新的搶救成果之一。

▲台南市建材銀行因長期致力於老建材的搶救與再利用獲肯定，搶救高雄市路竹區百年蘇家祖厝二樓佛廳兩扇木門，讓其在未來重獲新生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

建材銀行專員侯成育表示，這兩扇木門相當罕見，採西式彩繪風格融合中式工法，門板上開窗可見船影，寓有「一帆風順」的美好祝願，兼具藝術與文化價值。建材銀行將持續努力，搶救並保存更多老建材，讓這些承載歲月故事的建築元素，能夠延續其生命，成為未來文化景觀的一部分。

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