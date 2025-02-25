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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5黨聯合呼籲政院、立院覆議修正總預算　解決國會預算與財政僵局

▲▼進步本土在野黨舉行人民不是籌碼 別再癱瘓國家 同意覆議是補救總預算唯一的路 聯合記者。（圖／記者屠惠剛攝）

▲在野小黨舉行「人民不是籌碼 別再癱瘓國家 同意覆議是補救總預算唯一的路」聯合記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於總預算案，時代力量、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進黨及台灣綠黨五個在野政黨，今（25日）共同召開記者會。時力黨主席王婉諭指出，此次總預算首見無總列減，自相矛盾又違法，這是史上首次出現違憲的預算審查結果。五個在野小黨共同呼籲，行政院應提起覆議，立法院應同意覆議並重新審議總預算。唯有依照合法、合憲的方式進行修正與合作，才能真正維護國家長遠利益，避免政治鬥爭繼續拖累國家發展，保障人民福祉。

公督盟執行長張宏林表示，2024年的國會亂象，可說是讓全民「有感」！從「程序委員會違法擋案」到「委員會中心主義被踐踏」，國會議事程序被不斷惡意錯用，導致朝野缺乏互信基礎，三讀法律案的效率和品質也創新2008年國會席次減半以來的新低！除此之外，本次立法院在第二輪預算審查的過程充滿草率和濫權的問題，這樣的亂象對民眾福祉與國家治理造成重大影響。

針對總預算審議結果，王婉諭指出，立法院作為監督政府行政的機構，應對刪減預算的數額負責。然而，這次的總預算審查結果卻無法提供具體的減列數字，這直接違反了《預算法》。立法院之所以不敢寫明、算不出來「共計減列」2076億元，原因在於藍白兩黨聯手通過的「院會減列」與「通案減列」預算案充斥自相矛盾，且減列數額不確定。

王婉諭強調，經計算，939億通刪案後，各機關需再次縮減近639億元預算，這已經違反了釋字第391號解釋中提出的「行政權與立法權分立」及「建立責任政治」的原則，這是史上首次出現違法、違憲的預算審查結果，這不僅是我國國會的恥辱，更是中國國民黨與台灣民眾黨假借監督之名，實際上卻在毀憲亂政、癱瘓國家的鐵證。」

▲▼進步本土在野黨舉行人民不是籌碼 別再癱瘓國家 同意覆議是補救總預算唯一的路 聯合記者。（圖／記者屠惠剛攝）

小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵表示，作為女性政黨，我們深知「錢該花在該花的地方」。但若家中財務管理者以「孩子成績不好」為理由刪減補習費，或以「飯菜不合口味」為由凍結買菜預算，這邏輯顯然荒謬，甚至引發對動機的懷疑。國家預算執行與監督如同家庭收入與支出，兩者密不可分。真正的監督應是促使行政體系有效運作，並改善人民生活，而非刻意讓行政機關無法執行任務，影響國家發展。

社會民主黨黨召集人徐雍認為，隨著立法院今日開議，總預算案的問題依然未解。立法院預算審查過程充斥著政治鬥爭，犧牲國防、外交、經濟與內政，藍白兩黨不僅踐踏委員會審查結果，還在黨團協商時推翻原本的共識。更甚者，藍白兩黨對自家委員的提案毫無品管，為了壓制人民的聲音，僅因「黑熊」、「青鳥」等字眼，就凍結部會預算，甚至刪除消防員頭盔的預算，這樣的做法形同思想審查、對人民戒嚴。

台灣基進黨主席王興煥強調，國防預算遭刪減84億元、凍結900億元，這不僅可能引發國際盟友對台灣自我防衛決心的質疑，還可能被視為對中國示好的訊號。國、眾兩黨對於自身釀成的預算漏洞提出「流用」與「第二預備金」作為補救手段，是對預算倫理的徹底無知。流用等同挪用專款，如同企業拿建廠資金炒股，已涉及背信；而第二預備金則須符合特殊事件，並非為國、眾兩黨補破洞而設。

台灣綠黨發言人王彥涵感嘆，國民、民眾和部分無黨籍立法委員領著全體國民納稅錢轉換來的薪水，卻亂刪亂凍結稅賦轉換成的國家預算，根本令他們的支持者也要「認知失調」，去年行政院提起覆議之頻率前所未見，今年總預算案更帶來大幅衝擊。新聞傳播處預算遭立法院全數刪除後，政院記者會立即停止手語老師的翻譯，此舉有違《身心障礙者權利公約施行法》精神不應鼓勵。

五個在野小黨聯合強烈呼籲，行政院應提起覆議，立法院應同意覆議並重新審議總預算。唯有依照合法、合憲的方式進行修正與合作，才能真正維護國家長遠利益，避免政治鬥爭繼續拖累國家發展，保障人民福祉。

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