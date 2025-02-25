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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一週前「當面慰留吳春城」盼繼續努力　黃國昌：但他意志非常堅定

▲▼民眾黨主席黃國昌接受《POP搶先爆》訪問。（圖／《POP搶先爆》提供）

▲民眾黨主席黃國昌接受《POP搶先爆》訪問。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城捲入「壯世代」爭議燒不停，使他於今（25日）院會宣布請辭立委，未來將由不分區排名第9的東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補立委。民眾黨主席黃國昌表示，一週前有與吳春城見面，當時就看得出對方滿難過的，自己當然有慰留吳，希望對方繼續留下來努力，但「春城是很成熟的人，他的意志非常堅定，我也只能尊重他的決定」。

黃國昌25日中午12時接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，針對吳春城請辭不分區立委，黃國昌表示，剛剛吳春城質詢行政院長卓榮泰時，細數這10年從民間社會開始不斷推動「壯世代」，甚至在去年520卓榮泰上台後，第一次上台總質詢，「壯世代」也是吳春城的主題。

黃國昌提到，當時卓榮泰也覺得「壯世代」是非常好的政策、理念，並責成行政院政委陳時中在政院召集委員會，彼此間應有相當緊密的合作跟互動。台灣面臨超高齡社會，更嚴重的事情是，如果這個人口結構再下去的話，年輕人會看不到未來，「這不是開玩笑的事情，這是直接攸關於扶養比問題。」也是對台灣來說很現實的國安危機。

黃國昌指出，吳春城有於院會中跟卓榮泰請教，現在政府積極對策跟具體措施是什麼，「當然不令人意外的是，卓榮泰聽起來就是有很多空洞的形容詞，而後來吳春城也在院會裡明志，說『美好的一仗已經打過，《壯促法》也完成三讀，會回到民間社會繼續推動壯世代理念』。」

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

主持人朱凱翔詢問，吳春城何時向黃國昌提出請辭？黃國昌回應，差不多一週前左右，吳有約見面，「我那時候看得出來，他心裡一方面覺得感謝黨跟黨團給予機會，推動《壯促法》並通過，第二是過去這段時間當中，民進黨對他發動的抹黑式攻擊，我也感覺得出來，他滿難過的。」

黃國昌說，吳春城不太能夠理解，當初推動壯世代到最後法案三讀通過前，壯世代法案是一條都沒表決，且民進黨團幹事長吳思瑤還在協商時代表行政部門，與吳春城一條條將條文看過，並將行政部門意見全部納入，但沒想到為了政治上的鬥爭跟攻擊，儘管沒什麼東西，但民進黨仍繼續冷飯重炒，「我完全可以理解他的心情，可能對他來講，他過去是在做公關行銷的廣告人，人生來立法院走這一年，也看到整個政治環境有多險惡。」

朱凱翔詢問，有沒有慰留吳春城？黃國昌直言「當然有啊！我當然是希望他留下來繼續努力。」但吳春城真的沒有想到政治這麼險惡，對方最寫實的心情應是「人前手牽手，人後下毒手」吧。至於吳春城請辭是否為即刻生效，且接下來遞補人選為何？黃國昌說，接下來將由東吳政治學系副教授劉書彬遞補。

朱凱翔再追問，這是不是黃國昌上任後做的「危機處理」、「清掃戰場」？黃國昌不斷笑著搖頭說，「想太多、想太多，這一種政治上的揣測跟見縫插針，我老實講，大可不必，真的大可不必。」

黃國昌稱，因為民進黨對吳春城發動攻擊至今，自己曾具體請教過，吳春城做哪件事違反哪條法律？但對方根本講不出來，只是將很多時空措辭做抽象式抹黑攻擊，「我是唸法律的人，我把基本事實搜集清楚，我看了心中其實就有數。」但吳春城當初找他討論此事時，「我覺得有一點不捨，但我必須要講，春城是很成熟的人，他的意志非常堅定，我也只能尊重他的決定，相信他回到民間社會會一本初衷，持續推動他的理念。」

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