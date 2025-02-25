轟吳春城「沒錯幹嘛辭職」　吳崢：黃國昌調查壯促法了沒？

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑未利益迴避，今（24日）吳春城在開議首日質詢時，宣布辭去立法委員職務。對此，民進黨發言人吳崢表示，沒錯幹嘛辭職？吳春城拍拍屁股閃人，但是圖利爭議，民眾黨主席黃國昌調查了沒？廢止《壯促法》，民眾黨團總召黃國昌表態沒？如果民眾黨想船過水無痕，讓吳春城用《壯促法》繼續護航家族企業，那辭職只不過是轉移焦點的煙霧彈。

吳崢表示，吳春城剛剛在立法院宣布辭去立委，黃珊珊過去的這句話，如今恰恰可以送給民眾黨，吳春城拍拍屁股閃人，但是圖利爭議，民眾黨主席黃國昌調查了沒？廢止壯促法，民眾黨團總召黃國昌表態沒？

吳崢質疑，吳春城辭職，到底是負起責任還是斷尾求生、神切割？兩個禮拜前吳春城才在媒體上繼續硬拗壯促法對國家有益，請辭會給民眾黨帶來麻煩，那為何如今態度丕變？

吳崢表示，吳春城個人的去留不足以影響國家，但他任內用以勒索部會的《壯促法》依然存在，並且持續對各部會產生強制力！這部不公不義的法令要不要廢除？這才是全民應該關心的重點。

吳崢說，民進黨已經正式提案廢除壯促法，民眾黨呢？民眾黨黃國昌主席至今為止對吳春城爭議依然閉口不談，只會一再跳針恪遵利益迴避原則，但恪遵是用嘴巴說的嗎？民眾黨中評會日前向社會大眾交代說針對吳春城違反利益迴避，已經立案調查，最重甚至要除名。但到現在調查結果呢？依然看不到，民眾黨打算繼續逃避嗎？

最後，吳崢強調，如果民眾黨想這樣船過水無痕，讓吳春城辭職後繼續利用家族的「壯世代教科文協會」爽領政府標案，用壯促法繼續護航家族企業，那這樣的辭職只不過是轉移焦點的煙霧彈。

▼民進黨發言人吳崢質疑吳春城請辭，「沒錯幹嘛辭職？」。（圖／記者杜冠霖攝）