吳春城為壯世代爭議「辭立委」　王婉諭：將提請願案廢止惡法

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委吳春城近日深陷「壯世代」爭議，今（24日）吳春城則在質詢時，宣布辭去立法委員職務。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，吳春城只是修法完成、華麗轉身，但現在重點是，「壯世代促進法」必須盡快被廢止，本週自己會以公民的身份，向立院提起請願案，大家就來看看，到底還有誰要繼續護航這個惡法。

王婉諭表示，稍早，吳春城宣布辭去立委，高喊哈雷路亞，轉身去當傳教士。直到剛剛的質詢，吳春城還是堅持自己是為人民請命、遵守利益迴避、守護商標不被濫用，那既然這麼大義凜然，沒做錯為什麼要辭職？

王婉諭表示，不過，既然吳春城已經辭職，要怎麼繼續胡扯，也都是茶餘飯後的笑話了，現在的重點是，「壯世代促進法」這個惡法必須盡快被廢止。

王婉諭指出，一來，吳春城辭去立委，不代表家人會退出戰國策、壯世代教科文協會以及旗下一大堆相關組織、企業。反之，吳春城只是修法完成、功成身退、華麗轉身。

王婉諭再指，二來，整部《壯世代政策與產業發展促進法》法案，本來就只是為了圖取個人利益，卻要耗費整個社會、政府的資源，條文內容疊床架屋、世代不正義、混淆視聽，這樣的法案，如果不立即廢除，未來只會衍生更多問題。

王婉諭提到，立法院今天已經正式開議，但截至目前為止，藍、白對於是否廢止「壯世代促進法」都還繼續問 A 答 B，拒絕正面回應。

最後，王婉諭強調，本週，自己會以公民的身份，循正式程序，向立法院提起請願案，呼籲國會立即廢止「壯世代促進法」，大家就來看看，到底還有誰要繼續護航這個惡法，堅持壯下去。

▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）