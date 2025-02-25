直擊／吳春城閃辭立委火速搭車離開院會　陳智菡想送花沒趕上

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（25日）赴立法院進行施政報告並備質詢，首位質詢是日前捲入「壯世代」商標及家族企業標案爭議的白委吳春城，吳春城質詢卓揆時表示，自己來立法院任務完成了，哈雷路亞，剛剛已經正式辭去立法委員職務，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。宣布完畢後，吳春城與卓榮泰、立法院長韓國瑜握手致意，隨後快步離去，但也發生意外插曲，民眾黨團主任陳智菡原本要獻上花束致意，但吳春城卻已經搭車離開立法院。

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）



吳春城質詢時強調，感謝立法院不分黨派立委對壯世代大力支持，這個概念一定要跨黨派共同推動、避免政黨對立，審查過程也十分完備，條文有柯建銘、吳思瑤、藍白兩黨團代表逐條協商定案，最後達成共識，過程十分嚴謹、高度共識。三讀通過時，自己腦袋一片空白，從一個人的覺醒到社會響應，最後三讀通過，為國家展開新契機，自己來立法院任務完成了，哈雷路亞。

吳春城質詢結尾時表示，感謝卓榮泰、陳時中過去一年在艱難環境下，行政立法攜手開創新局，美好的一仗已打過。藉此機會，表達他個人重大決定，壯促法通過後自己已考慮辭去立委，沒想到爆發攻擊，自己必須留下來清理戰場，十天前已經跟黨主席、秘書長報告辭去立委職務。

吳春城指出，剛剛已經向民眾黨正式辭去立法委員職務書。並依規定向立法院秘書處正式提出辭職書。辭去立委當傳教士，回到初衷，把愛傳出去，珍重再見。

質詢過後，吳春城也向在場官員致意，並與卓榮泰、韓國瑜握手，韓國瑜則表示，謝謝吳春城質詢、也尊重吳委員決定。隨後，吳春城快步離開院會，民眾黨團主任陳智菡原本已經準備好獻上花束致意，但吳春城已經搭車離開立法院。