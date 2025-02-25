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地方預算都在增加　卓榮泰：為什麼中央預算卻要比去年少？

▲行政院長卓榮泰施政報告遭國民黨團動員杯葛。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今（25日）赴立院進行施政報告並備詢。卓在報告時喊話「團結比什麼都重要」，面對總預算被大幅刪減，他則說，六都的預算都在增加、地方政府預算也在增加，國家的經濟成長也在增加，為什麼中央政府的預算卻必須要比去年少？難道新增的項目都不要做嗎？

卓榮泰報告時，特別提到引用立法院長韓國瑜曾說，「這時候團結比什麼都重要」，去年在重要國際運動賽事，台灣選手都有振奮人心的優秀表現，凝聚了全國人民的心。這也代表只要朝野、中央和地方、政府與民間團結一致，就將能持續寫下屬於中華民國台灣、鼓舞世界的成功故事，「今日的成功，奠基於過去的努力；明日的榮耀，是因為今日的團結」。

卓榮泰說，今年度中央政府總預算規模為3兆1325億，較去年增加2806億，是因為有許多新增項目，包含公共建設798億、國防經費415億、健保財務協助方案336億、健康台灣深耕措施60億、國家癌症防治計畫40億、撥補住宅基金興辦社宅等200億、國民年金136億、科技發展計畫190億，以及2歲至未滿6歲幼兒照顧及服務49億等，「哪一項不重要？哪一項可以不用做？」

卓榮泰表示，就是因為有2806億的新增項目是以前沒有的，今年預算才會達到3兆1325億元的歲出，如果扣掉2806億就是2兆8519億，跟去年一樣。然後再經過大幅刪減，今年預算就會比去年少。

卓榮泰說，六都的預算都在增加、地方政府預算也在增加，國家的經濟成長也在增加，為什麼中央政府的預算卻必須要比去年少？難道新增的項目都不要做嗎？請立委先進指教。

「當前經濟成長快速，公共服務量能也必須因應增加，所以3兆1325億元的歲出預算不是沒有他的道理，請大院委員先進能理解支持。」卓榮泰表示，政府也有義務全力照顧、全速發展各項國家的基礎建設，以不辜負全體人民的努力。

卓榮泰也感謝總統賴清德，依憲法第44條邀集五院院長啟動院際溝通，也是期盼五院同為憲政機關，須共同肩負憲法忠誠義務，相互監督制衡，也應彼此尊重扶持。

卓榮泰說，他始終堅信，朝野必須「和解共生」，才能順利推動各項福國利民的法案；兩岸關係應在對等、尊嚴原則下「和平共榮」，才能確保台海和平穩定；台灣更必須緊密與全世界積極互利合作，才能「合作共贏」。

卓榮泰強調，他與行政團隊一直秉持「誠意溝通、人民優先」的理念，與大院及各位委員先進持續溝通，盼能在維護憲政秩序、捍衛人民憲法權利的基本前提下，為全體國人一起創造最大的福祉。

卓榮泰提到，面對全球局勢快速變遷、各項嚴峻挑戰紛至沓來，中華民國台灣有最佳的戰略地位，有先進科技領航、中小微企業轉型及厚實的公共衛生體系，還有多元文化底蘊、高效率的生產力及和諧的勞資關係。只要朝野一致，攜手合作，必能「團結大台灣、布局全世界」，開創壯大台灣新時代的顛峰。

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