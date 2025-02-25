曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！　清華圖書館貼文被挖出

▲沈君山校長（左）與聯電董事長曹興誠對奕（右）。（圖／翻攝臉書／國立清華大學圖書館）

記者葉國吏／綜合報導

聯電創辦人曹興誠的1500萬清華捐款陷入羅生門，國立清華大學圖書館臉書粉專在2019年的一篇發文被網友挖出，貼文內明確寫著「曹董事長直接把「匯率」訂為30比1，捐了台幣一千五百萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片，引起討論。

國民黨立委翁曉玲爆料，前清大校長沈君山於1995年想幫助清華大學募款，與曹興誠用圍棋對賭，約好輸1子捐1萬元。起初，沈君山以為1萬元是台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後贏了50子（50萬美金），為清華募得台幣1500萬元，傳為教育界美談。翁曉玲爆料後，清華大學24日證實，未收到曹興誠口頭承諾「輸一目、捐一萬美元」的1500萬元捐款。

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▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

不過國立清華大學圖書館臉書粉專2019年的一篇貼文被網友挖出打臉，該篇貼文寫道「1973年返台之後，雜務繁雜，沈君山校長的棋橋開始從選手走入業餘。儘管如此，圍棋與橋牌和沈校長相伴了近半世紀，讓他成名，也讓他結交了許多不同背景的朋友，體會不同方面的人生。」

「圖為1995年沈君山校長（左）與聯電董事長曹興誠對奕，為清華大學募得一千五百萬元。在一場談話主題為替學校募款的聚會中，曹董事長向沈校長挑戰下棋，並提出贏一子一萬（美金）的獎賞。最後沈校長贏了50子，共計50萬美元，曹董事長直接把『匯率』訂為30比1，捐了台幣一千五百萬元給清華大學。」