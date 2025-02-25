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翁曉玲控曹興誠未捐1500萬　矢板明夫曝證據：今昔的清大有一個說謊

▲▼聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠日前才爆出「中國小三事件」，未料國民黨立委翁曉玲23日又稱曹興誠曾答應捐給清大1500萬，經過30年都未兌現，清大證實未收到捐款。曹興誠則回應，當時將支票交給沈君山校長，可能被對方拿去做其他公益。對此，日本資深媒體人矢板明夫24日貼出一篇2011年的文章，他表示，該文清楚地介紹了曹興誠支付捐款的完整經過，由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。

矢板明夫表示，國民黨立委翁曉玲23日突然指責前聯電董事長曹興誠沒有誠信，30年前曾答應捐給清華大學1500萬卻一直沒有兌現，幾個小時之後，清華大學就馬上配合、發表聲明說「沒有收到曹董捐獻的款項」。

矢板明夫表示，這件事引起了他的興趣，因為他看到在清華大學的網站上，2018年沈君山前校長去世時，以秘書處之名發表的悼詞中，專門提到過曹董捐款的事。由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。

矢板明夫指出，於是，他在網上尋找有關這件事的報導，終於在馬來西亞的華文媒體上找到了一篇回憶文章，該文清楚地介紹了曹董向清華大學支付捐款的完整經過，作者是聯合報前總編輯張作錦，發表時間是2011年5月20日。

矢板明夫表示，下面是文章的內容摘要，「1996年5月4日，時任清華大學校長的沈君山打電話來，約筆者次日到清華大學晚餐，屆時他有一筆『賭帳』收入，要我作個『見證』。準時到了清華，與會者學界有李遠哲、企業界有曹興誠等人，事情這才逐漸清楚」。

接著，矢板明夫說，文章提到「1995年10月，以工商界領袖為主體的『清華之友』，在清華大學商談為學校募款事宜，聚談告一段落，與會的曹興誠是一位圍棋愛好者，向沈君山挑戰下棋，沈君山是圍棋六段，剛從大陸贏了『堯舜杯』，成了業餘世界冠軍，自然覺得曹興誠不是對手，但曹興誠說，你不是要募款嗎？你贏了我我就捐錢，一個子一萬元，沈君山起初以為一萬元是台幣，後來才弄清楚『一子一萬』是美元計價」。

矢板明夫再說，文章還指出「沈君山授曹興誠3子，知道有錢可贏，下得十分賣力，不久就將『曹軍』包圍住，本可一舉殲滅，但那時斬獲無多，所以故意讓敵軍突圍，引來援兵，再予趕盡殺絕，一盤棋最多可贏180子，終局後兩人討價還價，最後以50子成交，一子一萬，50子就是50萬美元。以後的半年，沈君山常提醒曹興誠『還債』，因為台幣不斷升值，會使他這位債權人吃虧。曹興誠很爽快，把匯率訂為30:1，乾脆捐新台幣1千500萬元，那天的晚宴上，曹、沈兩人以聯華和清華一項合作為名，正式簽約，把『賭債』變成給學校的捐款」。

最後，矢板明夫強調，以上就是這件事的來龍去脈，所以建議清華大學，好好查一下1996年5月，有沒有和聯電簽署過一項1500萬元的合作項目，如果有，最好向曹董好好道個歉，人家好心給學校捐款，卻不好好調查，草率發出聲明、毁人家清譽，豈不讓天下的慈善家寒心？

▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

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