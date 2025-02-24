清大證實沒收1500萬元　曹興誠：支票給沈君山校長了

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

聯電創辦人曹興誠因大陸小三一事炎上，又被國民黨立委翁曉玲爆出曾答應捐給清大1500萬元，經過30年都未兌現，而清大也證實未收到捐款。對此，曹興誠表示，他當時直接將支票交給沈君山校長，可能被對方拿去做其他的公益。

翁曉玲爆料，前清大校長沈君山於1995年想幫助清華大學募款，與曹興誠用圍棋對賭，約好輸1子捐1萬元。起初，沈君山以為1萬元是台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後贏了50子（50萬美金），為清華募得台幣1500萬元，傳為教育界美談。

翁曉玲爆料後，清華大學24日證實，未收到曹興誠口頭承諾「輸一目、捐一萬美元」的1500萬元捐款。

據《民視新聞網》報導，曹興誠表示，他當時直接將支票交給沈君山校長，並沒有指定捐給清大，「沈校長可能拿去做其他公益用途，我沒過問」。

對此，翁曉玲表示，「曹興誠可惡至極，竟敢汙衊沈君山校長， 影射沈校長把這筆1500萬捐款給污掉了！清大師生校友們請大聲譴責曹興誠 ，一起出來捍衛沈校長的聲譽！」

據悉，沈君山是國立清華大學前校長、圍棋棋士、物理學家，於1994年出任國立清華大學校長至1997年止，於2018年9月12日因腸道破裂引發感染病逝於新竹馬偕醫院，享壽86歲。