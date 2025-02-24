俄烏戰爭3週年　比利時挺烏集會「拒絕羞辱式和平」

▲都柏林民眾聚集街頭力挺烏克蘭。（圖／路透）



文／中央社記者田習如布魯塞爾23日專電

烏克蘭人及支持者再次齊聚歐盟總部所在的布魯塞爾，雖然在詭譎的美俄促和情勢下，這場抗俄戰爭3週年集會人數遠低於過去2年，但群眾高聲要求「武裝烏克蘭」，拒絕被排除談判的羞辱式和平。

從2023年上萬人、2024年7000人，到俄烏戰爭屆滿3週年的今天，布魯塞爾挺烏集會的人數驟降到不滿千人。相較過去2年長長的遊行人龍，今年並未安排遊行，主辦團體告訴中央社，這是因為市府表示目前道路多處施工、難以管制交通。

於是，廣場上的群眾和台階上的講者隔著一條大馬路，記者們等到綠燈才能穿梭兩處採訪取景。媒體出現得比過去2年多，沒有他國外交代表上台發聲力挺，也是今年與過往不同的現象。

Massive support for Ukraine in Brussels, Belgium ???????? pic.twitter.com/xf6ftw043p — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) February 23, 2025

▲布魯塞爾挺烏集會的人數驟降到不滿千人。



情況丕變，來自於美國總統川普（Donald Trump）政府獨自推進與俄羅斯的談判，排除烏克蘭和歐洲國家的參與，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）甚至與川普隔空互批，讓這3年來挺烏的歐洲瀰漫著悲觀氣氛。

中央社採訪主辦集會的民間組織「振興烏克蘭」（Promote Ukraine）創辦人巴蘭蒂（Marta Barandiy），問她是否擔心情勢演變將使烏克蘭愈來愈孤獨奮戰。

她表示，3年前烏克蘭強力挺身抗俄，捍衛法治、民主和自由的共同價值，獲得全世界欽佩並聲言不論多久都要相挺，「這場戰爭仍未結束，我們期待盟友持續與我們站在一起，讓俄羅斯付出代價」。

巴蘭蒂呼籲比利時凍結的俄國資產必須交給烏克蘭，「因為烏克蘭正在捍衛歐洲的生活方式」。她強調若美俄私自達成交易，未被邀請加入談判的烏克蘭和歐洲就不應該執行那個協議，並一起堅持下去。

設在比利時的「烏克蘭青年團結」（Ukrainian Youth United）會長卡查圖瑞恩（Oleksandr Khachaturian）告訴中央社，他不太擔心美俄談判決定烏克蘭的命運，因為「沒有烏克蘭總統加入，他們無法真的達成什麼協議，他們無法決定對我們國家不利的條款，我們的軍隊會繼續努力解放被占領的土地」。

他說，所有烏克蘭人的願望是讓2014年起被俄羅斯侵占的領土都回到烏克蘭，「這些領土寫在我們的憲法裡」。

他坦言這場戰爭打了3年，人們確實會疲勞、厭煩，但「我們已經做出犧牲，人們不會放棄這些犧牲，我們不會朝向別的方向、接受羞辱的和平，或只因為疲勞就停止戰鬥」。

▲里斯本民眾聚集街頭力挺烏克蘭。（圖／路透）



台灣駐歐盟兼比利時代表處連續3年都有成員自主參與挺烏週年活動。面對國際上「今日烏克蘭，明日台灣」的類比，尤其美國改變挺烏政策下，烏克蘭彷彿將成大國政治的棄子，使台灣挺烏角色更微妙。

駐歐盟代表李淳在集會現場告訴中央社，烏克蘭未來發展還有很多變數，他婉拒上台但仍到場支持，主要是為表達反對使用武力的立場，這是台灣或任何民主國家都應該要反對的，而烏克蘭就是大國鄰居動武的受害者。

他說，民主國家的這種表態並不影響未來烏克蘭和談的整個方向，「和平方案是必要的，但這不等於我們要停止對武力侵犯的人告訴他說這是錯的，這些事彼此並不衝突，而且台灣也很需要國際間持續站在這個角度，也就是沒有什麼事情是可以用武力或脅迫來解決的」。

至於目前所見美國對俄國侵略者的軟化態度，未來會不會延伸適用在兩岸關係上，李淳認為無此跡象，因台灣的戰略地位跟烏克蘭完全不同，對美國有直接利益關係，所以今天美國怎麼對烏克蘭，跟未來會怎麼對台灣並無關連。

烏克蘭人在集會齊唱國歌，手比三叉戟符號的國徽，為戰爭犧牲者默哀，呼喊「武裝烏克蘭，就是現在」口號，要求繼續為達成公正的和平而戰鬥，一如過去2年集會景象。但是，在布魯塞爾冬末難得出現15度高溫的陽光下，烏克蘭的命運顯未走出嚴冬。