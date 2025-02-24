　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭3週年　比利時挺烏集會「拒絕羞辱式和平」

▲▼都柏林民眾聚集街頭力挺烏克蘭。（圖／路透）

▲都柏林民眾聚集街頭力挺烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社記者田習如布魯塞爾23日專電

烏克蘭人及支持者再次齊聚歐盟總部所在的布魯塞爾，雖然在詭譎的美俄促和情勢下，這場抗俄戰爭3週年集會人數遠低於過去2年，但群眾高聲要求「武裝烏克蘭」，拒絕被排除談判的羞辱式和平。

從2023年上萬人、2024年7000人，到俄烏戰爭屆滿3週年的今天，布魯塞爾挺烏集會的人數驟降到不滿千人。相較過去2年長長的遊行人龍，今年並未安排遊行，主辦團體告訴中央社，這是因為市府表示目前道路多處施工、難以管制交通。

於是，廣場上的群眾和台階上的講者隔著一條大馬路，記者們等到綠燈才能穿梭兩處採訪取景。媒體出現得比過去2年多，沒有他國外交代表上台發聲力挺，也是今年與過往不同的現象。

▲布魯塞爾挺烏集會的人數驟降到不滿千人。

情況丕變，來自於美國總統川普（Donald Trump）政府獨自推進與俄羅斯的談判，排除烏克蘭和歐洲國家的參與，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）甚至與川普隔空互批，讓這3年來挺烏的歐洲瀰漫著悲觀氣氛。

中央社採訪主辦集會的民間組織「振興烏克蘭」（Promote Ukraine）創辦人巴蘭蒂（Marta Barandiy），問她是否擔心情勢演變將使烏克蘭愈來愈孤獨奮戰。

她表示，3年前烏克蘭強力挺身抗俄，捍衛法治、民主和自由的共同價值，獲得全世界欽佩並聲言不論多久都要相挺，「這場戰爭仍未結束，我們期待盟友持續與我們站在一起，讓俄羅斯付出代價」。

巴蘭蒂呼籲比利時凍結的俄國資產必須交給烏克蘭，「因為烏克蘭正在捍衛歐洲的生活方式」。她強調若美俄私自達成交易，未被邀請加入談判的烏克蘭和歐洲就不應該執行那個協議，並一起堅持下去。

設在比利時的「烏克蘭青年團結」（Ukrainian Youth United）會長卡查圖瑞恩（Oleksandr Khachaturian）告訴中央社，他不太擔心美俄談判決定烏克蘭的命運，因為「沒有烏克蘭總統加入，他們無法真的達成什麼協議，他們無法決定對我們國家不利的條款，我們的軍隊會繼續努力解放被占領的土地」。

他說，所有烏克蘭人的願望是讓2014年起被俄羅斯侵占的領土都回到烏克蘭，「這些領土寫在我們的憲法裡」。

他坦言這場戰爭打了3年，人們確實會疲勞、厭煩，但「我們已經做出犧牲，人們不會放棄這些犧牲，我們不會朝向別的方向、接受羞辱的和平，或只因為疲勞就停止戰鬥」。

▲▼里斯本民眾聚集街頭力挺烏克蘭。（圖／路透）

▲里斯本民眾聚集街頭力挺烏克蘭。（圖／路透）

台灣駐歐盟兼比利時代表處連續3年都有成員自主參與挺烏週年活動。面對國際上「今日烏克蘭，明日台灣」的類比，尤其美國改變挺烏政策下，烏克蘭彷彿將成大國政治的棄子，使台灣挺烏角色更微妙。

駐歐盟代表李淳在集會現場告訴中央社，烏克蘭未來發展還有很多變數，他婉拒上台但仍到場支持，主要是為表達反對使用武力的立場，這是台灣或任何民主國家都應該要反對的，而烏克蘭就是大國鄰居動武的受害者。

他說，民主國家的這種表態並不影響未來烏克蘭和談的整個方向，「和平方案是必要的，但這不等於我們要停止對武力侵犯的人告訴他說這是錯的，這些事彼此並不衝突，而且台灣也很需要國際間持續站在這個角度，也就是沒有什麼事情是可以用武力或脅迫來解決的」。

至於目前所見美國對俄國侵略者的軟化態度，未來會不會延伸適用在兩岸關係上，李淳認為無此跡象，因台灣的戰略地位跟烏克蘭完全不同，對美國有直接利益關係，所以今天美國怎麼對烏克蘭，跟未來會怎麼對台灣並無關連。

烏克蘭人在集會齊唱國歌，手比三叉戟符號的國徽，為戰爭犧牲者默哀，呼喊「武裝烏克蘭，就是現在」口號，要求繼續為達成公正的和平而戰鬥，一如過去2年集會景象。但是，在布魯塞爾冬末難得出現15度高溫的陽光下，烏克蘭的命運顯未走出嚴冬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／急診塞爆　衛福部說明最新因應對策
快訊／台中勤美誠品墜樓！男倒臥人行道當場死亡
中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？
盜版87楓之谷海削1.2億引內鬨　BOSS級線人「自爆」私服
西班牙可能先發曝！外媒點出中華隊表現下滑關鍵
中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」
高雄病患一路北上找ICU床位！飛奔150公里「屎滿腹腔」敗血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭3週年　比利時挺烏集會「拒絕羞辱式和平」

擺脫對美依賴！德國下任總理：川普對歐洲漠不關心、北約恐死

失業男沒錢「賒泡麵」！老闆暖送他千元物資　數月後竟收4倍回禮

開戰3年軍火耗盡？烏克蘭軍方曝：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

德國選後下一步！保守派「組建聯合政府」有難題　3大重點一次看

川普政府崩潰？專家預言：撐不過30天　民主黨「裝死就贏了」

南韓入境新制上路！今起實施「電子入境」申報　免去手寫紙本困擾

專騙中國人！詐騙集團藏身大馬度假勝地　誘騙提供線上工作

快訊／美軍2直升機「緊急降落」日本機場　機型曝光

川普要5000億美元礦產補償美援　烏克蘭：7成在俄羅斯占領區

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

俄烏戰爭3週年　比利時挺烏集會「拒絕羞辱式和平」

擺脫對美依賴！德國下任總理：川普對歐洲漠不關心、北約恐死

失業男沒錢「賒泡麵」！老闆暖送他千元物資　數月後竟收4倍回禮

開戰3年軍火耗盡？烏克蘭軍方曝：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

德國選後下一步！保守派「組建聯合政府」有難題　3大重點一次看

川普政府崩潰？專家預言：撐不過30天　民主黨「裝死就贏了」

南韓入境新制上路！今起實施「電子入境」申報　免去手寫紙本困擾

專騙中國人！詐騙集團藏身大馬度假勝地　誘騙提供線上工作

快訊／美軍2直升機「緊急降落」日本機場　機型曝光

川普要5000億美元礦產補償美援　烏克蘭：7成在俄羅斯占領區

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟2名網友：花再多錢都要告

大谷翔平「誇張肩寬」合照中最顯眼　球迷驚：這比例太扯

預測中華附加賽先發2選1　許峰賓點名林子偉攻勢「起爆劑」

手機玻璃貼「日製貴100元」真相超黑！店員離職不忍了：沒良心

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

生技、美髮跨界合作！向榮宣布攜手曼都　進軍外泌體養髮護髮領域

快訊／台中勤美誠品驚傳墜樓！男倒臥人行道當場死亡

北捷文湖線驚傳爆炸冒火花！原因竟是「20cm老鼠闖軌道」

228連假蘇花公共運輸優惠！武陵農場賞櫻毎日6千人總量管制

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

國際熱門新聞

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

緬甸邊防軍：最快2／28勦破「所有詐騙園區」

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

川普政府崩潰？專家預言「撐不過30天」

街友偷銀行卡刮中千萬　失主喊分一半

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

外星飛船墜毀義大利　教廷藏UFO紀錄

5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈

馬斯克要求回報工作進度　FBI局長：不用回

13歲淪性奴！印度少女「5年遭64男性侵」

濟州航空地勤身亡！　停機坪遭接駁車撞死

德國大選出口民調　保守派勝出極右派得票翻倍

更多熱門

相關新聞

烏軍：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

烏軍：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

烏克蘭軍方透露，目前俄軍在戰場上使用的彈藥，一半以上依靠北韓（朝鮮）供應。

澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

川普要5000億美元礦產　7成在俄占區

川普要5000億美元礦產　7成在俄占區

俄烏戰爭三週年　台灣對烏克蘭的支持「必須堅定不移」

俄烏戰爭三週年　台灣對烏克蘭的支持「必須堅定不移」

5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈

5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面