澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

俄烏戰爭三週年之際，烏克蘭總統澤倫斯基23日下午在基輔舉行記者招待會。澤倫斯基表示，希望能夠在烏克蘭停止戰爭，恢復和平和未來重建中，得到中國的幫助，並表示烏克蘭願意與中國為此而開展對話。

《鳳凰衛視》在現場詢問澤倫斯基，烏克蘭政府為實現和平在進行各種嘗試，但仍然未果，我們不斷聽到烏克蘭社會中民眾呼喚和平的聲音十分強烈，在當前這樣的環境下，烏克蘭期待中國能對烏克蘭停止戰爭，恢復和平以及未來重建起到怎樣的作用？

澤倫斯基回應稱，關於烏克蘭的重建，這需要一大筆資金，這將在戰後進行。但重建烏克蘭意味著為烏克蘭提供安全保障，那將是首要任務。

澤倫斯基強調，「我們優先考慮的是烏克蘭的業務和所有將為我們提供安全保障的國家的業務，我認為這就是與所有合作夥伴的關係。他們會給我們擔保，我們會給他們的企業重建烏克蘭的可能性並因此而盈利」。

至於中國大陸，澤倫斯基說，「首先，我認為中國在歐洲、在歐盟，在你們的經濟關係中有很大的利益。我認為在這種情況下，中國可以幫助我們阻止普丁並尊重我們的領土完整，尤其是在這一點上幫助我們」。

澤倫斯基續指，「我們不需要武器等等，我們從未問過中國關於武器的問題，因為我們知道答案。但我認為這很重要，所以如果中國能夠幫助我們，如果中國願意在其中發揮作用，我們已經準備好進行溝通」。