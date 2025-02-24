川普提5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈：不讓10代烏克蘭人買單

▲川普與澤倫斯基的分歧，日益白熱化。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）23日表示，他反對由美國提出、價值5000億美元（約新台幣16.4兆元）的礦產協議，「我不會簽署一個要由10代烏克蘭人買單的東西」，但仍希望與美國總統川普對話。

澤倫斯基出席烏克蘭2025年論壇時談到，白宮提交的最新協議草案，要求價值5000億美元的烏克蘭礦產，以恢復對烏克蘭的援助，但他不會承認這麼大的一筆錢，因為這遠遠超過拜登政府提供的1000億美元（約新台幣3.3兆元）。

澤倫斯基指出，對烏克蘭的援助不能被當作是債務，因為它們應該是贈款才對。他也強調，這項協議裡必須包括安全保證，但目前為止都沒有看到，「我不會簽署一個要由10代烏克蘭人買單的東西。」

澤倫斯基還透露，美國提議以「1:2」的利息償還未來的援助，「每收到1美元，烏克蘭就必須償還2美元。簡單來說，這是100%的貸款（利息）。」

《基輔獨立報》報導，美國一開始提出的礦產協議草案，尋求獲取烏克蘭自然資源的50%收益，包括石油與天然氣等關鍵礦藏，以及關鍵基礎設施與港口。澤倫斯基對此表示，烏克蘭不準備「在不知道未來的狀況下進行平分。」

礦產協議的具體細節，目前依然對外保密，但川普政府加大施壓，要求基輔簽署。烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）表示，該國已與美方反覆交涉將近2周，而基輔將在24日開始，努力與華府達成協議。