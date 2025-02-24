　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開戰3年軍火耗盡？烏克蘭軍方曝：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

▲▼ 金正恩監督改良版240毫米多管火箭砲試射，北韓官媒公開照片。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩監督改良版240mm多管火箭砲試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄烏戰爭開戰將滿3周年，美國總統川普、俄羅斯總統普丁針對停戰進行協商，將協商過程排除烏克蘭總統澤倫斯基，美國更與烏克蘭針對稀土開發協議進行談判。在此之際，烏克蘭軍方透露，目前俄軍在戰場上使用的彈藥，一半以上依靠北韓（朝鮮）供應。

根據《路透社》、《法新社》，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）於當地時間23日出席在基輔的記者會時透露，目前俄軍在戰場前線所使用的彈藥，約有50%由北韓提供，包括自走曲射砲170mm、多管火箭發射系統240mm，其規模相當龐大。

報導指出，隨著俄烏開戰至今即將屆滿3周年，烏克蘭高層關係人士於23日出席在首都基輔召開的記者會。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）強調，「烏克蘭的獨立、完整的領土、主權，並非停戰協定的妥協對象」，並表示與美國川普政府之間的稀土談判持續正常進行。

烏克蘭第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）感嘆，目前遭到俄軍強佔的烏克蘭領土中，底下埋藏著價值3500億美元的可用關鍵礦產。

據悉，有3名知情人士向《路透社》透露，川普政府的談判團隊施壓烏克蘭，盼能取得稀土等埋藏在烏克蘭的關鍵礦物。自從澤倫斯基拒絕美國財政部長貝森特的初步提議後，烏克蘭在會談上收到告知，若不促成關鍵礦物協議，則科技大亨馬斯克旗下SpaceX所提供的星鏈服務將會關閉，導致烏克蘭無法使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／急診塞爆　衛福部說明最新因應對策
快訊／台中勤美誠品墜樓！男倒臥人行道當場死亡
中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？
盜版87楓之谷海削1.2億引內鬨　BOSS級線人「自爆」私服
西班牙可能先發曝！外媒點出中華隊表現下滑關鍵
中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」
高雄病患一路北上找ICU床位！飛奔150公里「屎滿腹腔」敗血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭3週年　比利時挺烏集會「拒絕羞辱式和平」

擺脫對美依賴！德國下任總理：川普對歐洲漠不關心、北約恐死

失業男沒錢「賒泡麵」！老闆暖送他千元物資　數月後竟收4倍回禮

開戰3年軍火耗盡？烏克蘭軍方曝：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

德國選後下一步！保守派「組建聯合政府」有難題　3大重點一次看

川普政府崩潰？專家預言：撐不過30天　民主黨「裝死就贏了」

南韓入境新制上路！今起實施「電子入境」申報　免去手寫紙本困擾

專騙中國人！詐騙集團藏身大馬度假勝地　誘騙提供線上工作

快訊／美軍2直升機「緊急降落」日本機場　機型曝光

川普要5000億美元礦產補償美援　烏克蘭：7成在俄羅斯占領區

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

俄烏戰爭3週年　比利時挺烏集會「拒絕羞辱式和平」

擺脫對美依賴！德國下任總理：川普對歐洲漠不關心、北約恐死

失業男沒錢「賒泡麵」！老闆暖送他千元物資　數月後竟收4倍回禮

開戰3年軍火耗盡？烏克蘭軍方曝：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

德國選後下一步！保守派「組建聯合政府」有難題　3大重點一次看

川普政府崩潰？專家預言：撐不過30天　民主黨「裝死就贏了」

南韓入境新制上路！今起實施「電子入境」申報　免去手寫紙本困擾

專騙中國人！詐騙集團藏身大馬度假勝地　誘騙提供線上工作

快訊／美軍2直升機「緊急降落」日本機場　機型曝光

川普要5000億美元礦產補償美援　烏克蘭：7成在俄羅斯占領區

大谷翔平「誇張肩寬」合照中最顯眼　球迷驚：這比例太扯

預測中華附加賽先發2選1　許峰賓點名林子偉攻勢「起爆劑」

手機玻璃貼「日製貴100元」真相超黑！店員離職不忍了：沒良心

勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

生技、美髮跨界合作！向榮宣布攜手曼都　進軍外泌體養髮護髮領域

快訊／台中勤美誠品驚傳墜樓！男倒臥人行道當場死亡

北捷文湖線驚傳爆炸冒火花！原因竟是「20cm老鼠闖軌道」

228連假蘇花公共運輸優惠！武陵農場賞櫻毎日6千人總量管制

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

春節期間LINE Bank美股交易約平日3倍　青年獲客率佳

周杰倫助陣五月天演唱會　「當嘉賓是工作」讓阿信走心

國際熱門新聞

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

緬甸邊防軍：最快2／28勦破「所有詐騙園區」

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

川普政府崩潰？專家預言「撐不過30天」

街友偷銀行卡刮中千萬　失主喊分一半

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

外星飛船墜毀義大利　教廷藏UFO紀錄

5000億美元礦產協議　澤倫斯基反彈

馬斯克要求回報工作進度　FBI局長：不用回

13歲淪性奴！印度少女「5年遭64男性侵」

濟州航空地勤身亡！　停機坪遭接駁車撞死

德國大選出口民調　保守派勝出極右派得票翻倍

更多熱門

相關新聞

用AI操弄輿論　OpenAI刪中國、北韓用戶帳號

用AI操弄輿論　OpenAI刪中國、北韓用戶帳號

美國AI巨頭OpenAI表示，他們已刪除來自中國和北韓的部分用戶帳號，因為這些帳號惡意利用其技術，進行包含監控和輿論操控等活動。

澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

南韓入境新制上路！今實施「電子入境」申報

南韓入境新制上路！今實施「電子入境」申報

即／美軍2直升機「緊急降落」日本機場

即／美軍2直升機「緊急降落」日本機場

川普要5000億美元礦產　7成在俄占區

川普要5000億美元礦產　7成在俄占區

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭北韓朝鮮自走砲俄羅斯烏克蘭導彈俄軍

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面