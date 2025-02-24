開戰3年軍火耗盡？烏克蘭軍方曝：俄軍彈藥「一半以上」由北韓提供

▲北韓最高領導人金正恩監督改良版240mm多管火箭砲試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄烏戰爭開戰將滿3周年，美國總統川普、俄羅斯總統普丁針對停戰進行協商，將協商過程排除烏克蘭總統澤倫斯基，美國更與烏克蘭針對稀土開發協議進行談判。在此之際，烏克蘭軍方透露，目前俄軍在戰場上使用的彈藥，一半以上依靠北韓（朝鮮）供應。

根據《路透社》、《法新社》，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）於當地時間23日出席在基輔的記者會時透露，目前俄軍在戰場前線所使用的彈藥，約有50%由北韓提供，包括自走曲射砲170mm、多管火箭發射系統240mm，其規模相當龐大。

報導指出，隨著俄烏開戰至今即將屆滿3周年，烏克蘭高層關係人士於23日出席在首都基輔召開的記者會。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）強調，「烏克蘭的獨立、完整的領土、主權，並非停戰協定的妥協對象」，並表示與美國川普政府之間的稀土談判持續正常進行。

烏克蘭第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）感嘆，目前遭到俄軍強佔的烏克蘭領土中，底下埋藏著價值3500億美元的可用關鍵礦產。

據悉，有3名知情人士向《路透社》透露，川普政府的談判團隊施壓烏克蘭，盼能取得稀土等埋藏在烏克蘭的關鍵礦物。自從澤倫斯基拒絕美國財政部長貝森特的初步提議後，烏克蘭在會談上收到告知，若不促成關鍵礦物協議，則科技大亨馬斯克旗下SpaceX所提供的星鏈服務將會關閉，導致烏克蘭無法使用。