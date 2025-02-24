川普要5000億美元礦產補償美援　烏克蘭：7成在俄羅斯占領區

▲川普先前曾說，希望獲得烏克蘭價值5000億美元的礦產，以恢復美國對烏克蘭的援助。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國近日施壓烏克蘭簽署礦產協議，想獲得價值5000億美元的烏克蘭礦產資源，烏國官員透露，在烏克蘭境內，其實約有價值3500億美元的自然資源就在俄羅斯占領區。總統澤倫斯基23日表示，礦產協議已在談判桌上被擱置，「我們不承認這筆債務，這不會出現在協議最終版本之中」。

基輔獨立報、美聯社等報導，澤倫斯基先前已拒絕美國提出的礦產協議草案，原因是協議並未給予烏克蘭安全保障。烏克蘭之所以對於安全保障如此堅持，意在阻止俄羅斯未來可能採取的任何侵略行動，澤倫斯基甚至說，願意立刻辭去總統職務，以換取烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

川普先前曾說，希望獲得烏克蘭價值5000億美元的礦產，以恢復美國對烏克蘭的援助。澤倫斯基23日表示，把援助視為需要償還的債務將開啟潘朵拉盒子，開創先例，要求基輔償還所有援助方，「我們不承認這筆債務，這不會出現在協議最終版本之中」。

▲烏克蘭副總理思維里登科指出，烏克蘭在俄羅斯占領區擁有價值3500億美元的自然資源。（圖／路透）

總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）提到，可能達成的協議必須符合烏克蘭的國家利益，同時符合合作夥伴的利益，「我們把美歐對礦產的投資主要是為安全保障的一部分」。

烏克蘭副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）23日指出，烏克蘭在俄羅斯占領區擁有價值3500億美元的自然資源。烏克蘭接近20%的礦產資源都在俄占區，包括約一半的稀土礦藏。

相關協議細節並未正式公開，但已有媒體揭露白宮的初步協議草案，也就是美方尋求獲得烏克蘭礦產、石油、天然氣等自然資源與關鍵基礎設施的50%權益，做為支持基輔的回報，引發烏克蘭國內不滿。

另據NHK，烏克蘭將於當地24日組成專家小組，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭3周年這天，開始致力與美國敲定協議。