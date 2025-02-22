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澤倫斯基妥協了！　川普：烏克蘭將簽署「礦產協議」

▲▼美國總統川普,烏克蘭總統澤倫斯基。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）

▲川普明確指出，烏克蘭必須為美國提供的軍事援助付出代價。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普21日表示，作為結束烏俄戰爭的一部分，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）很快就會和美國簽署一項礦產協議。知情人士則透露，澤倫斯基已經妥協，可能在數小時內就會簽字同意。

綜合外媒報導，這項協議被視為美國促成烏俄和平協議、結束這場已持續三年的戰爭的重要條件之一，允許美國開採烏克蘭的關鍵礦產資源。澤倫斯基21日表示，烏克蘭與美國的官員正在敲定一項經濟協議，確保雙方的合作公平，符合基輔的利益；川普也說，「我們很快就會簽署這份協議，應該不會拖太久。」

《華爾街日報》隨後引述多位知情人士的消息稱，這項協議已經接近達成，預計在數小時內簽署。根據《Axios》的報導，澤倫斯基曾在談判過程中激怒川普，導致川普威脅要全面撤銷美國對烏克蘭的資助。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）大秀烏克蘭稀土地圖。（圖／路透）

▲澤倫斯基先前曾秀出烏克蘭稀土地圖。（圖／路透）

川普政府的立場很明確，烏克蘭必須為美國提供的軍事援助付出代價。他先前就曾暗示，烏克蘭可以用「價值約5000億美元的關鍵礦產」來償還美國過去3年的援助。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上星期在談判中向基輔提出了一項協議，希望確保烏克蘭在可能的停火協議下擁有長期安全保障。

根據《每日電訊報》取得的內部草案，美方提出的條件是，美國將獲得烏克蘭礦產開採收入的50%，且烏克蘭未來發出的所有新採礦許可證，其經濟價值也將有50%歸美國所有。

澤倫斯基當時曾提出，烏克蘭可以與美國、歐盟以及其他盟國簽署協議，允許共同投資並開發烏克蘭的自然資源。

然而，當澤倫斯基及其幕僚審查貝森特上週提出的協議時，他們發現這份文件並未提供任何具體的安全保障條款。相反，這份協議更像是一份戰敗國被強制接受的剝削性合約，而非盟友之間的互惠協議。

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