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日本雞頭落網！2年介紹300櫻花妹赴美賣淫　1天接待10男狂賺4757萬

▲風俗店,買春,賣淫,賣春,嫖客,紅燈區,色情,性專區。（圖／視覺中國）

▲日本一名男子因介紹逾300名櫻花妹到美國風俗店賣淫而被捕。（圖／視覺中國）

記者葉睿涵／編譯

日本警視廳保安科2月12日以涉嫌違反《職業安定法》，逮捕40歲男子鄭英和。據悉，鄭英和是活躍於大阪的組織Ambicious的成員之一，過去曾將300名日本女性介紹到美國風俗店從事性交易，並非法獲利2億日圓（約新台幣4757萬元）。

據日本雜誌《Friday》報導，2022年2月，鄭英和在大阪街頭搭訕一名24歲女性，並以「可以介紹夜總會或AV工作」為由，與女方交換聯繫方式。隨後，他在對方表達想赴海外工作的意願後，便將其介紹給仲介，安排赴美從事賣淫。

期間，仲介會指導受害女性如何通過美國入境審查，包括避免攜帶護膚品、準備旅遊計劃等，以掩飾真正目的，而這名女子也順利於2023年4月前往美國，入住華盛頓某飯店並開始提供性服務。

報導稱，被介紹到美國賣淫的女子，主要客群為當地華人男性，單日接待人數最高達10人，一個月內接待逾200人，營業額達960萬日圓（約新台幣209萬元）。女性會從營業額中獲得一半的收入，其餘則由美國風俗店與日本的仲介平分，而Ambicious則向仲介取15%介紹費。

去年4月，負責安排女性赴美的仲介有部分成員已被逮捕，鄭英和則遭到全國通緝。最近，日本警方接獲美國國土安全部通報，聲稱有多名日本女性因涉嫌賣淫而被拒絕入境，進一步揭露了此跨國賣淫網絡的運作模式，於是警方展開深入調查，並捕獲負責牽線的鄭英和。然而，鄭英和在面對警方調查時，對指控全盤否認，表示「自己什麼都不知道」。

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