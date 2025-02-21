日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

▲日本去年訪日外籍旅客人次創下歷年新高，達到近3678萬人，圖為京都六波羅蜜寺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情結束，加上日幣持續貶值等影響，吸引各國旅客造訪日本，光是去年（2024年，令和6年）就有3678萬人次前往日本觀光，創下疫情以前的紀錄，不過觀光公害卻也造成當地困擾，某座擁有400多年歷史的京都古寺住持，卻因為遇到外國遊客違規停車上勸阻，豈料卻遭對方辱罵威脅。

根據日媒《ABEMA Prime》，儘管去年有3768萬名觀光客造訪日本、創下8兆日圓的驚人消費額紀錄，不過京都一座擁有400年歷史、以翠綠如絨毯的青苔庭院景觀聞名的高台寺，卻因此飽受觀光公害，許多旅客前來此地進行未經允許的商業攝影、毀壞紅葉的樹枝，高台寺的住持日前透過社群平台X抱怨，他被外籍觀光客威脅的經過。

高台寺岡林院住持青山公胤發文表示，「我發現有一輛轎車違規停車、擋在佛寺的參道，那輛車的車牌顯示來自浪花（大阪簡稱）、是豐田汽車的Hiace，於是我向他建議，『這裡是佛寺前的參道，能不能請您停到附近的投幣式停車場？』，結果被對方嗆說，『又不是白牌計程車，我殺了你！』」

青山公胤透露，坐在駕駛座上的人疑似擁有亞洲臉孔。他在X上憤怒表示，「真是抱歉，我認為我們沒辦法與觀光客共存！」

據悉，京都高台寺於1606年由豐臣秀吉的正室寧寧所興建，春天能觀賞枝垂櫻、秋天能觀賞紅透的楓葉，是相當知名的觀光景點，入內門票收取600日圓，佛寺北側有風景如詩的苔庭。

青山公胤回憶，「儘管新冠疫情爆發以前的2017至2019年，京都就已經有許多外籍觀光客，但現在比起那個時候還要更多！」

京都市產業觀光局曾進行一份調查，過去10年以來的觀光高峰，2018年有400萬人在京都住宿，然而新冠疫情以後的2023年，在京都住宿的觀光客就超過500萬人次。報導指出，隨著外籍觀光客暴增，連帶影響當地大眾運輸，多條公車路線塞爆，最後迫使京都市政府決定終止「公車1日券」。