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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6成民眾預期大罷免不會通過！　國民黨做民調：賴清德要負最大責任

▲▼ 國民黨製作大罷免相關民調。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨製作大罷免相關民調。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨「打惡罷戰隊」今（21日）召開記者會，公布最新民調，有近6成的民眾預期民進黨的大罷免不會通過，且有高達56％的民眾支持立即停止大罷免；也有過半數民眾認為，總統賴清德應該對大罷免負起最大的責任。國民黨強調，民進黨聲稱大罷免是民意所趨，但民調顯示毫無民意支持，呼籲賴清德出來面對真正的民意。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨口口聲聲說大罷免是民意所趨，但民調卻顯示罷免的參與度極低，僅有5％受訪者「知道且參與連署」，知道但沒有參加連署的高達30%，不知道罷免連署的高達65％，代表絕大多數民眾根本不知道、不參與罷免。其中「知道但沒參加連署」的以20至29歲的年輕人比例最高，顯示大罷免並非民意的選擇，而是民進黨為了政治鬥爭而啟動。

楊智伃指出，多位民進黨台北市議員昨天聲稱台北市府查水表，還要成立反查水表專線，但真相是台北市府面對檢舉陳情，都必須依法依規辦理，接受檢舉後更不能違反個資法查檢舉人是誰，請民進黨不要為了惡罷而抹黑基層公務員，把臺北市的公平法紀還給市民。

民調顯示，若所在立委選區的罷免成案，有40％的民眾認為應該不會罷免成功，18％的民眾認為一定不會罷免成功。新北市議員江怡臻說，合計共有高達58％、將近6成的民眾預期民進黨的大罷免不會通過。江怡臻質疑，既然多數民眾認為不會通過，執政的民進黨為什麼還要浪費國家資源掀起大罷免？

台北市議員柳采葳以民調資訊表示，高達56％的民眾支持立即停止大罷免，且無論是臺灣的北中南東各地區，都有過半民眾支持立即停止大罷免，顯示民意希望政府趕快拼AI，趕快提出因應川普的關稅政策，停止挑起惡意罷免。

柳采葳說，民進黨搞惡罷，還由爭議人物曹興誠擔任罷免領銜人，曹興誠在參加哈利法克斯國際安全論壇時，大家在談國際事務，曹興誠竟然台上發言大談大罷免。賴清德還坐在下面，代表賴清德同意惡意的大罷免，也讓世界看到臺灣的執政黨惡意操作民主；另外，柯建銘也選在工總談國際趨勢的場合大談罷免，執政黨不談福國利民的政策，只會為了大罷免政治惡鬥添柴火，希望不只是這56％的民意，大家都立即站出來呼籲民進黨停止大罷免惡鬥。

對於民進黨對國民黨進行罷免，不支持民進黨對國民黨全台大罷免的民眾高達51％，支持的僅有27％。台北市議員鍾沛君表示，民進黨躲在公民團體身後，拿公民團體來當遮羞布，敬告這些公民團體不要再自甘墮落幫民進黨擦脂抹粉，民眾眼睛其實看得很清楚。

至於大罷免是誰的責任？受訪者中過半數、53％的民眾認為賴清德總統就是始作俑者，要負最多的責任，有30％的民眾認為柯建銘要負責，第三個被民眾點名應該要負責的是行政院長卓榮泰，有17％的民眾認為卓揆應負責。

鍾沛君說明，柯建銘出來喊黨內總動員、卓榮泰出來喊倒閣全面改選，但民調顯示多數的民眾都清楚，真正的責任就在民進黨主席、賴清德總統身上，請賴清德不要再躲在後面，應該出來面對真正的民意。她並補充，這份民調受訪者中，支持民進黨的民眾多於國民黨，顯示民調數字客觀，請民進黨不要扯機構效應，應該誠實面對民意。

這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，有效樣本數1070份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。調查時間為2月15日至19日。

▲▼ 國民黨製作大罷免相關民調。（圖／國民黨文傳會提供）▲▼ 國民黨製作大罷免相關民調。（圖／國民黨文傳會提供）
 

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