綠營大罷免危機重重？　林濁水曝：成敗關鍵在柯建銘

▲前立委林濁水認為，民進黨立院黨團總召柯建銘將是左右大罷免成敗的關鍵。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘先前登高一呼「雙罷」之舉，雖被認為與黨中央或總統賴清德不同調，然而，在農曆年後，藍綠大罷免的情勢卻逐漸成形，經過民團連日遞案，國民黨幾乎所有區域立委無一倖免。不過，前立委林濁水今（21日）分析，大罷免其實危機已現，而成敗的關鍵就在柯建銘的作為。

林濁水提到，大罷免幾乎搞到國民黨所有的區域立委，除了金門、馬祖的委員之外，國民黨立委人人焦頭爛額，危機重重，固然傅崐萁與黃國昌居功厥偉，但無論如何，若沒有柯建銘首舉大旗，不可能有這樣的發展。

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



林濁水進一步說明，如今的情勢正走到柯建銘一輩子沒夢想過的光彩，但得意之餘，一路橫衝直撞，不知分寸，危機已現，如今步步進逼，非讓總統就範聽其號令不可。

針對當前大罷免的戰況分析，林濁水認為，柯建銘大概心裡想著，若是大罷免成功將更是光茫四射，但大展「皇帝」之威的殷鑑豈非在前，若衝過頭，衝到草包形象畢露，衝到社會嘩然，自己灰頭土臉事小，罷免大業肯定也將因此承受到負面衝擊。